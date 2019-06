Pommin Haapala ja Kemppainen vauhdissa Eläintarhassa

Joutsan Pommin Luukas Kemppainen osallistui toukokuun kisoihin Helsingin Eläintarhan kentällä helatorstaina 30.5. Kemppainen juoksi 100 metrin kilpailun vuotta ikäistään vanhempien eli 15-vuotiaiden poikien sarjassa. Kovatasoisessa alkuerässään hän sijoittui neljänneksi uudella ennätysajalla 12,76. Ajallaan Kemppainen selvisi loppukilpailuun, jossa aika oli 12,91 ja sijoitus lopputuloksissa viides. Kemppaisen aika jäi vain kuusi sadasosaa A-tulosrajasta, joten seuraava tulostavoite on selvä.



48. Toukokuun kisat Helsinki, Eläintarhan kenttä 30.5.

P15 100m: 1) Iivo Hämäläinen ViipU 11,97, 2) Eetu Rantala LänsiUU 12,02, 3) Mortti Metsäkoivu ViipU 12,37…5) Luukas Kemppainen JoutsPo 12,91 (alkuerässä 12,76). Kemppainen oli juoksussa mukana olleista 14-vuotiaista toiseksi nopein.



Anniina Haapala on talven aikana lukio-opintojen ohella harjoitellut Pajulahden urheiluopistolla ja kevään aikana testitulokset ovat kertoneet lupaavasta kehittymisestä. Pitkästä aikaa Haapalalla on takana ehjä harjoituskausi. Kauden avauksensa Haapala juoksi sunnuntaina 2.6. myöskin Eläintarhan kentällä. Matkana oli harvemmin juostu 150 metrin juoksu. Kolmannessa erässä juossut Haapala oli johdossa vielä noin 120 metrin juoksun jälkeen, mutta lopussa EsboIF:n Wilma Jungar kiirehti ohi. Mainio kauden avaus kuitenkin ja Haapala oli itsekin tyytyväinen suoritukseensa. Tulos 19,84 lupaa kauden tavoitteiden suhteen hyvää. Varsinaisen päämatkan eli 100 metrin juoksun kisoja Haapala on suunnitellut juhannukselle ja kesäkuun lopulle. Heinäkuussa perusharjoittelu jatkuu tavoitteena olla kauden parhaassa kunnossa 19-vuotiaiden SM-kisoissa elokuun lopussa Porvoossa.



Juoksupäivä Helsinki, Eläintarhan kenttä 2.6.

N 150m erä 3: 1) Wilma Jungar EsboIF 19,51, 2) Anniina Haapala JoutsPo 19,84, 3) Olivia Marttila VantSa 19,89.

Maastojuoksu-cup osakilpailu 2/4. ja samalla kunnanmestaruuskisat 3.6.2019

P9 1km: 1) Otso Seppälä 4,12

T9 1km: 1) Ida Lavia 3,38

T11 1km: 1) Olivia Fagerholm 3,20, 2) Kerttuli Haapala 3,43, 3) Aada Salo 5,13

P11 1km: 1) Aleksi Saarela 3,16

P13 2,5km: 1) Aleksi Muttilainen 10,10

T13 2,5km: 1) Elli Lavia 10,13

P15 2,5km: 1) Väinö Koistinen 10,15

M yleinen 5km: 1) Marko Hartonen 18,44, 2) Jussi Seppälä 20,21

N50 3km: 1) Pirjo Soilu 13,27

M50 5km: 1) Jari Hokkanen 22,29

M60 2,5km: 1) Josef Schnitzer 12,13



Mika Sirkka