Sinkkujen luontotreffit heinäkuussa kansallispuistossa

Leivonmäen kansallispuistossa järjestetään joutopäivälauantaina 6. heinäkuuta 35–60-vuotiaille sinkuille suunnatut luontotreffit. Kyse on Leivonmäen kansallispuiston ystävien ja Rutalahden nuorisoseuran järjestämästä tapahtumasta, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja kansallispuistoon opastetun Koskikaran kierroksen merkeissä.

Säävarauksella järjestettävät treffit käynnistyvät Koskikaran kierroksella toisena vetäjänä toimivan Sirkku Majorin (kuvassa) mukaan Letkaliiteriltä. Kolmen ja puolen kilometrin mittaisen Koskikaran kierroksen aikana osanottajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja sen jälkeen on vuorossa päivällinen Letkalla. Ruokailun ja pienen tauon jälkeen osallistujat voivat halutessaan jatkaa iltaa Letkan tansseissa, joiden lipusta he saavat pienen alennuksen. Luontotreffeille osallistuminen ylipäätään on maksullista päivällistarjoilun vuoksi.

LVIALA Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock Rautakauppala Joutsan Joutopäivät Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka

Samantyyppiset luontotreffit järjestettiin Majorin mukaan viime vuonna Etelä-Konneveden kansallispuistossa ja niistä saatiin hyvää palautetta. Tuolloin tosin osallistujista reilusti yli puolet oli naisia ja miehet olivat vähemmistössä. Nyt toiveena onkin, että sukupuolet jakautuisivat tasaisemmin.

– Miehet ehkä lähtevät vähän aremmin tällaisiin juttuihin. Sitten he jäävät harmittelemaan, että voi voi, siellä olikin sinkkunaisia ollut paljon. Naiset taas ovat kauhean innokkaita, kertoo Majori.

Luontotreffeille voidaan ottaa hänen mukaansa kolmisenkymmentä lähtijää – tavoitteena on suurin piirtein tasamäärä miehiä ja naisia. Tällä hetkellä ilmoittautuneissa on molempia, mutta ketkä lopulta lähtevät, se nähdään Majorin mukaan vasta, kun ilmoittautumisaika päättyy ensi viikon torstaina ja osallistumiset vahvistetaan. Jos käy niin, että tulossa on lopulta esimerkiksi pelkkiä naisia, siinä tapauksessa heiltä kysytään, haluavatko he lähteä lainkaan. Sen vuoksi mukaan toivotaan lisää osanottajia, erityisesti miehiä.

Sinkkujen luontotreffien järjestämisen taustalla on Sirkku Majorin mukaan ajatus kansallispuiston tekemisestä tutuksi ihmisille. Samalla kyse on uudenlaisista treffeistä, yleensähän sinkkutreffit järjestetään sisätiloissa. Luonto kuitenkin sopii Majorin mielestä loistavasti sinkkutreffien järjestämiseen, sillä luonnossa ihmiset ovat rennompia ja omimmillaan.

– Luonto on varmasti paras paikka järjestää, koska siellä ei välttämättä tarvitse keksimällä keksiä mitään, jos ei keksi puhumista. Linnut laulavat ja tikka hakkaa ja voi vain haistella metsän tuoksuja, ja ei sitä välttämättä tarvitse edes koko ajan parin kanssa puhua, vaan nauttii vaan kävelystä ja luonnosta, sanoo Majori.

Luontotreffeiltä luonnon ystävillä on myös Majorin mukaan mahdollisuus löytää samanhenkistä seuraa. Hän muistuttaa, ettei osallistua tarvitse sillä mielellä, että jutusta on tultava jotain, vaan tapahtumaan voi todella lähteä myös fiilistelemään ja nauttimaan luonnosta sekä toisten seurasta.

– Ja siinä ei ainakaan häviä mitään, että lähtee luontoon liikkumaan. Siinä voi kohdata jonkun ja saada hyvän uuden ystävän itselleen.

Tarja Kuikka