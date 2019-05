Arja Mikkolasta lumikissojen Vuoden kelkkailija

Joutsan Seudun Lumikissat ry on palkinnut joutsalaisen Arja Mikkolan (kuvassa) Vuoden kelkkailijana. Mikkola palkittiin seuran vuosikokouksessa Vallaspellon savusaunalla viime lauantaina.

– Arja on osallistunut kaikkiin talkoisiin ja hän hoitaa myös lumikissojen kirjanpitoa. Arjalla on niin hyvin kelkkailu hallinnassa, että hänen ”perävalot” karkaavat monelta pojalta, kertoo Joutsan Seudun Lumikissojen puheenjohtaja Heikki Utula.

Lumikissat on vireä kelkkakerho, joka laajentaa jatkuvasti toimintaansa. Tällä hetkellä Joutsassa on Utulan mukaan noin 300 kilometrin verran kelkkareittejä ja nyt on avattu myös Luhangan suuntaan uusi reitti, josta pääsee jatkamaan jopa Himokselle.

– Lumikissojen tavoitteena on tehdä Joutsasta Etelä-Suomen kelkkailun paras paikka. Se tuo samalla kesäasukkaita myös talvellakin Joutsaan. Meitä niin sanottuja kesämökkiläisiä on jo nyt muuttanut Joutsaan toistakymmentä kelkkailua harrastavaa ihmistä, kertoo Utula.

Tarja Kuikka

Kuva: Heikki Utula