Jousitien ja Yhdystien siirto kunnalle ei etene

Valtion kaavailema Jousitien (kuvassa) ja Yhdystien siirto Joutsan kunnan haltuun ja hoitovastuulle ei näillä näkymin etene ainakaan kovin pian. Valtio on pyrkinyt viime vuosina siirtämään eri puolilla Suomea taajamissa olevia valtion teitä kuntien vastuulle. Joutsassa tällaisia valtion vastuulla olevia teitä ovat Jousitie Karimäestä Pertunmaantien risteykseen ja Yhdystie kokonaisuudessaan. Myös kyseisten tieosuuksien kevyenliikenteenväylät kuuluvat valtion vastuulle.

Kunnan kanta on ollut, että valtion tulee kunnostaa kyseiset tiet ennen kuin kunta voi harkita niiden vastaanottamista. Äskettäin teetetyn konsulttiarvion mukaan Jousitien ja Yhdystien vaatimat kunnostustyöt maksaisivat yli miljoona euroa.

– Emme pääse luovutuksessa eteenpäin, koska elyllä ei ole rahaa teiden kunnostamiseen, jolloin meidän ei kannata niitä ottaa vastaan hoidettavaksi ja kunnostettavaksi. Samanlaisia prosesseja on monissa kunnissa. Toistaiseksi asia on jäissä. Neuvottelemme elyn kanssa, kun heillä on rahaa, kommentoi Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Jos Jousitien ja Yhdystien asiassa joskus päästään eteenpäin, tulee niiden jälkeen pohdittavaksi Leivonmäen kirkonkylällä Leivonmäentien mahdollinen siirto kunnalle.

Markku Parkkonen