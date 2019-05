Mitenkäs-kysymys: Miksei kilpailutettu?

Joutsalaisten yrittäjien piirissä on ihmetelty, miksei Joutsan sote-keskuksen valmisteleviin töihin kuuluvia linjasiirtojen kaivinkonetöitä ole kilpailutettu.

Miksei kyseisiä töitä kilpailutettu, Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen?

LVIALA Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock Rautakauppala Joutsan Joutopäivät Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka

– Nämä työt ovat vesihuollon ja lämpöyhtiön siirtotöitä, ei kunnan. Valokuidun siirto, joka on kunnan osuus, kuuluu pääurakkaan. Työt ovat olleet hankintarajaltaan niin pieniä, että on käytetty aikaisempia sopimuksia. Urakoitsija on paikallinen yrittäjä.

Mitä nämä aikaisemmat sopimukset ovat?

– Joutsan Lämmöllä on sopimus verkostorakentamisesta siihen erikoistuneen Warmnet Oy:n kanssa, jolla on sopimus kyseisen paikallisen maansiirtourakoitsijan kanssa. Hyvin on toiminut. Mainittakoon, että sote-keskuksen maansiirtourakat kuuluvat pääurakkaan, joten yrittäjien kannattaa nyt olla aktiivisia mahdollisiin pääurakoitsijoihin ja tarjota itse palvelujaan.

Markku Parkkonen