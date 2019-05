Lärvit käynnistää festarikesän

Maalaisfestari Luhangan Lärvit on vakiinnuttanut paikkansa seutukunnan musiikkitapahtumien joukossa. Tänä vuonna kesäkuun toisena lauantaina Vanhosten tilalla järjestettävä Lärvit tarjoaa monipuolisen kattauksen musiikkia, sillä lavalle nousee illan aikana kuusi bändiä; Big Beaver Boogie Band, Rautakolmio, Rokote, Comfort Country, The Turnerit ja Uusi Manner.

Yksityistilaisuudesta alkunsa saanut tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa julkisena. Kahtena viime vuonna järjestelyvastuussa on ollut Luhangan Musiikkiyhdistys, mutta nyt päävastuu on jo aiemmin käytännön järjestelyistä vastanneella Vanhosten tilan isännällä Ahti Weijolla (kuvassa).

Tämän vuoden Lärvejä on puuhattu Weijon mukaan kokoon jo huomattavasti paremmin valmiuksin, kun taas ensimmäiset Lärvit laitettiin vuonna 2017 kokoon kylmiltään.

– Tässä ei ole festarijärjestämiskokemusta ollut kellään, ketä tässä on ollut mukana. Tämä on opittu ja samalla kehitetty ja nyt on sitten jo tullut jonkinlaisia ajatuksia, että miten tällaista järjestetään ja miten tätä viedään eteenpäin, kertoo Weijo.

Hän myöntää, ettei ensimmäisellä kerralla tullut edes ajatelleeksi tapahtuman voivan saada jatkoa.

– Ensimmäisellä kerralla keskittyi siihen, että saisi edes kerran järjestettyä ja oltiin tyytyväisiä, kun saatiin homma maaliin.

Jyväskyläläinen Big Beaver Boogie Band tarjoilee yleisölle menevää rokkia. Kuva: JS Arkisto

Viime vuonna Lärveissä oli noin kolmesataa henkeä ja samaa kävijämäärää tavoitellaan nytkin – tosin se jää Ahti Weijon mukaan nähtäväksi, miten määrään vaikuttavat sää, tapahtuman kasvanut tunnettuus ja uusi ajankohta. Aiemman toukokuun lopun sijaan Lärvit järjestetään nyt kesäkuun alussa. Myöhemmälle kesälle tapahtumaa ei haluttu jättää, sillä silloin on paljon muitakin tapahtumia.

– Tämä on kesäkauden avajaiset, tästä on hyvä aloittaa festarikesä, katsoo Weijo.

Yksipäiväisetkin festarit tietävät järjestäjälle monenlaista puuhaa. Sen jälkeen, kun päätös tämän vuoden Lärveistä syksyllä tehtiin, Weijo on hoitanut muutaman muun henkilön kanssa etukäteisjärjestelyjä kuten hankkinut bändit ja esiintymispuitteet, hoitanut markkinointia ja laittanut lupa-asiat kuntoon. Itse festarialue rakennetaan pari päivää ennen h-hetkeä.

Siinä missä etukäteisvalmisteluja on tehnyt pieni porukka, festaripäivänä paikalla työskentelee Weijon mukaan parikymmentä henkeä – muun muassa järjestyksenvalvojia sekä ensiavusta ja anniskelusta vastaavia. Weijolle itselleen festaripäivä on kiireinen.

– Ei siinä kerkeä kauheasti esityksiä kuuntelemaan. Keskittyy siihen, että kaikki toimii hyvin ja jos tulee jotain, niin sitten laittaa asioita kuntoon. Koko ajan saa liikkeessä olla ja katsoa, että esiintyjillä on kaikki kunnossa ja yleisöllä on oltavat hyvin.

Festareiden jälkeen Vanhosten pihapiirissä palataan Weijon mukaan nopeasti arkeen. Lärvit on pidetty lauantaisin ja kaikki on pyritty purkamaan jo seuraavana päivänä pois. Usein maanantaisin ei ole enää edes huomannut, että alueella on pidetty festarit.

Paikallista väriä Lärvien esiintyjäkaartiin tuo leivonmäkinen rokote. Kuva: JS Arkisto

Festareiden järjestäminen kotipihalla on kuitenkin asia, josta moni kieltäytyisi ehdottomasti. Ahti Weijokin myöntää jännittäneensä ensimmäisellä kerralla tapahtuman sujumista, mutta hänen huolensa osoittautui turhaksi, sillä yleisö käyttäytyi ja käyttäytyy ylipäätään hänen mukaansa todella hyvin. Kaiken kaikkiaan Weijo katsoo maalaismiljöön olevan Lärveille omiaan.

– Se luo oman tunnelman tapahtumalle. Tapahtuman ideakin on, että se on lämminhenkinen ja mukava tapahtuma, jossa paikkakuntalaiset ja vähän kauempaakin tulleet tapaavat toisiaan ja voivat viettää mukavan illan.

Talouspuolen osalta Weijo kuvaa Lärvien järjestämistä harrasteluonteiseksi hommaksi, jossa tavoitteena on saada kustannukset katettua. Kahden edellisen vuoden osalta näin on käynytkin.

– Plussalle on hivenen jääty, mutta sitten taas työtunteja ei kannata siihen laskea.

Lärvien jatkoa katsellaan syksyllä. Aiempien hyvien kokemusten valossa Weijo ei kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä näe, etteikö tapahtumaa voitaisi järjestää ensi vuonnakin.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Ahti Weijo Vanhosten tilan pihapiirissä, joka muuttuu kesäkuun kahdeksantena jälleen festarialueeksi, kun tilalla järjestetään ensin päivällä MLL:n Luhangan paikallisyhdistyksen organisoima Lato-orkesterin lastenkonsertti ja illalla suuren suosion saanut maalaisfestari Luhangan Lärvit.