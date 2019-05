Sinnikkäitä kalastajan alkuja

– Joko saa mennä kalaan, kajahti kuorossa oppilaiden saapuessa Vallaspellon rantaan.

Joutsan yhtenäiskoulun kuudesluokkalaiset pääsivät torstaina viettämään valtakunnallista kalastuspäivää. Joutsan osakaskuntien puheenjohtajan Erkki Merosen organisoimana kymmenkunta paikallista ja vapaaehtoista kalastajaa saapui veneineen paikalle toteuttamaan päivää. Kaikki innokkaat oppilaat pääsivät kalastajien kyyditsemänä vajaan tunnin mittaisille reissuille virvelöimään. Tämän lisäksi päivän ohjelmassa oli mato–onkien virittämistä ja onkimista rannalla sekä kahdeksan rastia sisältävä kalapolkurasti. Rastiradan oli suunnitellut Keski–Suomen Kalatalouskeskuksen kalastusbiologi Saku Salonen, joka oli myös paikalla opastamassa lapsia kalastuksen saloihin.

Kalastuspäivästä on muodostunut Joutsan kuudesluokkalaisille jo perinne, sillä tämän vuoden teemapäivä on ainakin kymmenes kerta osakaskunnan järjestämänä. Merosen mielestä päivä on tärkeä kokemus lapsille, joka tulee säilyttää.

– Vaikka tälle päivälle sattui hyvin kylmä keli, ihmeellisen sinnikkäästi oppilaat ovat kaloja tässä rannalla narranneet. Olisihan se hienoa, jos jollekin tästä kipinä kalastamiseen syntyisi, toteaa Meronen.

Samaa mieltä oli rannalla oppilaiden toimintaa valvonut opettaja Mari Kärnä.

– Selvästi vilkkaimmatkin oppilaat ovat keskittyneet tekemiseen ja kaikilla näyttää olevan kivaa. Onhan tämä hyvin poikkeuksellinen tapa viettää koulupäivää, ja näin keväällä tällainen toiminta on mukavaa vaihtelua. Toivottavasti tämä koukuttaisi jonkun kenties aloittamaan kalastuksen harrastamisen, Kärnä summaa.

Ensimmäisenä venereissulta saapui takaisin rantaan kolmikko Jimi Niiniaho, Jere Mara ja Oskari Heiskanen. Tyhjin käsin eivät pojat suinkaan palanneet, vaan huikeana saaliina heillä oli viisi haukea ja kaksi ahventa. Kaikki kolme kertovat kalastavansa silloin tällöin, ja huonon kalaonnen sattuessa homma tuntuu hetkellisesti tylsältä.

– Paljon kivempaa oli nyt kun kalaa tuli mukavasti, Niiniaho tuumaa.

– Kyllä kesälomalla täytyy taas lähteä kaloja narraamaan, pohtii Heiskanen.

Muistoksi kalastuspäivästä oppilaat saivat mukaansa mato–onget sekä kalasaaliinsa fileoituna.

Jonna Keihäsniemi

Jokainen oppilas sai oman mato-ongen, jotka laitettiin heti aamun alkajaisiksi testiin Vallaspellon laitureilla.