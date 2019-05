Hilma Peltosen letit ihastuttavat internetissä

Vajaat neljä vuotta sitten jouluna joutsalainen Hilma Peltonen (kuvassa) sai lahjaksi lettitaiteilija Jenni Petäsen letityskirjan. Innostus letittämiseen ja sinnikäs harjoittelu on sittemmin poikinut tänä kesänä 15 vuotta täyttävälle Peltoselle erinomaiset letitystaidot, mittavan seuraajakunnan internetissä ja pienimuotoisen työsarankin, sillä Peltonen on tehnyt kevättalvesta saakka lettikampauksia tilauksesta.

Erityistä hänen taidoissaan on se, mikä on nähtävissä esimerkiksi hänen letitbraid-käyttäjäprofiilissaan Instagramissa, että hän on tehnyt ison osan julkaisemiensa kuvien leteistä itselleen, vaikka omien hiusten letittäminen on lähtökohtaisesti haastavampaa kuin toisen hiusten letittäminen.

Pitkän harjoittelun ansiosta Peltonen ei kuitenkaan enää koe omien hiustensa letittämistä erityisen haastavana. Siitä hän voinee oikeastaan kiittää pikkusiskojaan, nämä kun eivät antaneet hänen tehdä heille kampauksia.

– Halusin kuitenkin oppia tekemään kampauksia, kun sen kirjan sain, niin sitten opettelin niitä omaan päähän, muistelee Peltonen.

Nykyisin hän hallitsee lukuisia lettityylejä. Kuinka monta suunnilleen, sitä on hänen mukaansa hankala sanoa, sillä uusia lettejä tulee koko ajan ja leteistä on useita variaatioita. Haastetta letittämiseen kuitenkin tulee Peltosen mukaan sitä mukaa, kun osiot lisääntyvät. Enimmillään Peltonen laskee letittäneensä kahdeksalla osioilla, tosin kahdeksanosaisen letin tekeminen ei vielä suju kovin hyvin. Yksi hänen suosikeistaan juuri nyt on viidellä osalla letittäminen.

– Se on tavallaan tosi helppoa, mutta sillä saa niin hienoja kampauksia. Se on tosi muuntelukykyinen.

Hilma Peltosen letityskuvat ja -videot herättävät internetissä runsaasti kiinnostusta. Kiinnostus on kasvanut varsinkin tänä vuonna, sillä hänen Instagram-seuraajiensa määrä oli vielä vuodenvaihteessa 1.500, mutta nyt jo yli 6.000.

– En tiedä mikä siinä on, että niitä on yhtäkkiä alkanut tulla niin paljon, mutta koko ajan tulee lisää. Ja onhan se ihan mahtavaa, että niin montaa kiinnostaa, mitä minä teen, sanoo Peltonen.

Yksittäinen video tai kuva kerää kymmeniä kommentteja. Parasta palautetta Peltoselle on se, kun joku kommentoi oppineensa videosta tai kuvasta jotain uutta tai joku on ottanut inspiraatiota lettiinsä hänen tekemästä letistä.

Mitä tilauskampauksiin tulee, niitä Peltonen laskee tehneensä 10-20. Tilaajana ovat olleet usein hänen ystäviensä äidit, jotka ovat halunneet juhlakampauksen lapselleen. Kampauksista Peltonen on veloittanut maltillisesti, koska katsoo, ettei vielä omaa kampaajatason taitoja ja koska kaikilla ei ole varaa kalliiseen juhlakampaukseen.

– Ja kuitenkin tykkään tästä niin paljon, että en halua siitä ihan kauheasti pyytää.

Letittäminen on muutenkin luovaksi tunnustautuvalle Hilma Peltoselle yksi itseilmaisun keino.

– Olen aina soittanut, piirtänyt ja maalannut, niin tämä on minulle niin kuin taidetta oikeastaan. Tykkään keksiä erilaisia kampauksia.

Hiusten laittaminen kiinnostaa Peltosta muutenkin, mutta olisiko kampaamotyöstä ammatiksi asti, sitä hän ei vielä tiedä. Vaikka kampaamossa suoritettu tet-harjoittelu antoi positiivisen kuvan alan työstä, Peltonen pitää kaikki ammatti- ja opiskelumahdollisuudet avoimena.

Entä ne pikkusiskot, joko nämä nyt antavat letittää hiuksiaan? Peltonen naurahtaa, ettei siskojen mieli ole muuttunut.

– Ne ei edelleenkään tykkää siitä yhtään. Mutta kyllä äiti joskus sanoo, jos johonkin juhliin ollaan lähdössä, että nyt Hilma laittaa sinun hiukset. Mutta eivät ne ikinä vapaaehtoisesti tule, että Hilma voitko tehdä minulle letin. Se olisikin kivaa.

Letti syntyy yksinkertaisilla välineillä – ja harjoittelemalla

Letittämiseen riittävät Hilma Peltosen mukaan välineiksi harja ja hiuslenkki, edes harjaa ei välttämättä tarvita. Mitä tulee hiuksen puhtausasteeseen, Peltonen itse letittää puhtausasteeltaan kaikenlaisia hiuksia, mutta yleisesti ottaen letti on hänen mukaansa paras tehdä vasta pestyihin hiuksiin.

– Paitsi jos haluaa tehdä tosi kestävän ja tiukan, niin sitten on hyvä, jos hiuksessa on jotain pitoa, eikä se olisi ihan puhdas, kiiltävä ja liukas, hän huomauttaa.

Tilannetta voi kuitenkin Peltosen mukaan korjailla erilaisilla aineilla. Esimerkiksi liian rasvaisiin hiuksiin voi laittaa kuivashampoota ja liian liukkaisiin hiuksiin geeliä. Halutessaan hiukseen erilaisen tuntuman hiukselle voi tehdä lämpökäsittelyn.

Peltonen itse ei koe alkuvalmisteluja erityisen tärkeiksi, sillä hän on tottunut tekemään lettejä luonnollisiin hiuksiin ja alkanut vasta myöhemmin panostaa enemmän pohjustukseen. Hänen mukaansa siitä, että on opetellut letittämään sen mukaan, millaiset hiukset ovat sattuneet olemaan, on ollut hyötyä. Aloittelijoita Peltonen kannustaa ennen muuta kärsivällisyyteen.

– Pitää vaan olla kärsivällinen ja yrittää monta kertaa, että oppii, miten käsiä pitää pitää, missä asennossa ja kuinka tiukalla pitää pitää hiuksia ja miten saa tasaisesti hiukset. Tai miten tekee suoran jakauksen tai kaikkea tällaista. Sitä pitää vaan harjoitella. Tekemällä oppii.

Tarja Kuikka

Katso Hilma Peltosen omat lettikuvat Instagramista