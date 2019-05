Suosählyn SM-kisat tulevana kesänä

Leivonmäellä kilpaillaan tänä kesänä jälleen suosählyn suomenmestaruudesta. Leivonmäen Pyry järjestää heinäkuun viimeisenä lauantaina jo perinteeksi muodostuneet suosählyn SM-kisat, jotka käydään tuttuun tapaan pehmeällä avosuolla.

Maasto-olosuhteiden vuoksi pelin sääntöjä ja välineitä on sovellettu tavallisesta sählystä esimerkiksi siten, että maalit ovat kooltaan tavallista isompia ja pallo on halkaisijaltaan noin 12 senttimetriä. Muuten säännöt ja pelaaminen eivät kuitenkaan merkittävästi poikkea tavallisesta sählystä. Kilpailuissa on kolme sarjaa; miesten ja naisten sarjat sekä sekasarja.

Ilmoittautuminen suosählyn SM-kisoihin on parhaillaan käynnissä ja ilmoittautua voi toukokuun loppuun saakka Leivonmäen Pyryn kotisivuilla.

Leivonmäen Pyry on järjestänyt suosählyn SM-kisoja vuodesta 1999 lähtien.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto