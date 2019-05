Pääkirjoitus: Hiippakuntarajan merkitystä ei pidä liioitella

Suomen evankelisluterilainen kirkko on päättänyt yhtenäistää hiippakuntien rajat vastaamaan maallisen hallinnon maakuntarajoja. Paikallisesti päätös tarkoittaa, että Joutsan seurakunta siirtyy ensi vuoden alusta lukien Mikkelin hiippakunnasta Lapuan hiippakuntaan. Lapuan hiippakuntaan kuuluvat ensi vuoden alusta Keski-Suomen maakunnan ohella Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat ja Mikkelin hiippakuntaan Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Muutos on käytännön asioiden kannalta perusteltu. Hiippakunnan kokonaisuus on helpompi hahmottaa, kun kirkolliset rajat kulkevat maallisten rajojen mukaan. Toki uuden hiippakunnan keskuspaikka eli Seinäjoki on Joutsasta katsottuna toivottoman kaukana. Käytännössä asiointi hiippakunnan hallinnon kanssa hoidettaneen hiippakunnan Jyväskylän toimistossa, joka on taas parempien yhteyksien päässä kuin Mikkeli.

Osa seurakuntalaisista saattaa tuntea enemmän henkistä yhteenkuuluvuutta Savon suuntaan kuin Pohjanmaalle. Käytännön merkitystä hiippakuntamuutoksella tuskin kuitenkaan on. Kirkossa kannattaisi kuitenkin vakavasti harkita hiippakuntien nimien muutoksia. Lapuan hiippakunta ei nykypäivänä ole kokonaisuudelle sopiva nimi.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.