Pommin hiihtokausi paketoitiin palkitsemisilla

Joutsan Pommin hiihtoväki kokoontui viime sunnuntaina Lamminmäelle viettämään hiihtokauden päättäjäisiä. Kahvittelun lomassa muisteltiin mennyttä talvea, jaettiin palkintoja ja kuultiin seuran tähtiurheilijan ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen kuulumisia.

Tulevalle kaudelle ampumahiihdon A-maajoukkueeseen valitun Minkkisen harjoittelukausi on jo hyvässä vauhdissa. Minkkinen kertoi fyysistä harjoittelua kertyvän 10-23 tuntia viikossa. Tämän lisäksi Minkkinen viettää ampumapenkalla viikoittain useita tunteja.

Minkkinen on jo nyt ammunnassa maailman parhaimpia ja hiihtovauhdin kehittämiseksi on tehty pitkäjänteistä vuosien työtä. Ensi kaudella Minkkinen tavoittelee sijoittumista Maailman Cupin osakilpailuissa ”pisteille” eli 30 parhaan joukkoon. Tavoitteena on myös tulla valituksi MM-kilpailuihin, joihin on tarjolla paikka kolmelle naisampumahiihtäjälle.

Kauden parhaina palkittiin Olivia Fagerholm (vas.), Elli Lavia, Aleksi Saarela, Väinö Koistinen, Mirva Pynnönen ja Suvi Minkkinen.

Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen kiitti talkoolaisia hiihtourheilun hyväksi tehdystä työstä. Ahkera talkooväki on mahdollistanut esimerkiksi sen, että hiihtokausi on päästy aloittamaan tykkilumen ansiosta normaalia aikaisemmin. Hän luonnehti seuran yhteishenkeä hyväksi ja iloitsi siitä, että seura on saanut mukaan harrastus- ja kilpailutoimintaan uusia lapsia ja aikuisia. Seura muisti erityisesti ratamestari Risto Otavaa erinomaisesti hoidetuista laduista.

Kuluneen kauden parhaina hiihtäjinä palkittiin seuraavat urheilijat: Aleksi Saarela (vuoden junnu), Elli Lavia (vuoden hopeasompajunnu), Suvi Minkkinen (vuoden hiihtourheilija) ja Mirva Pynnönen (vuoden veteraani). Vuoden hiihtokoululaisena palkittiin Olivia Fagerholm. Vuoden sisuteko -palkinnon sai 14-vuotias Väinö Koistinen hiihtämällä Lapponia-hiihdon 60 kilometrin matkan. Antti Häyrin muistorahaston stipendin sai Elli Lavia. Suvi Minkkinen palkittiin stipendillä SM-hopeamitalista ja erinomaisista suorituksista Maailman Cup-tasolla. Lisäksi jaettiin sarjahiihtojen ja seuranmestaruuskilpailujen mitalit.

Teksti: Kati Lavia

Kuvat: Pasi Lavia

Yläkuvassa kaikki palkinnon saaneet hiihtäjät.