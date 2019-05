Puheenvuoro: Huomio Joutsan vesistöjen ystävät!

Tulkaa mukaan jäsenenä auttamaan arvokkaana pidettyjä vesistöjämme. Joutsansalmi ry:n jäsenyydellä voi vaikuttaa omalta osaltaan kauniiden vesistöjemme suojeluun yhdessä hallituksen kanssa.

Yhdistys on toiminut tarmokkaasti tutkimusten ja suoritettujen toimenpiteiden, sekä valvonnan yhteensovittamisella.

Lähtiessämme tutkimaan veden kulkua Sysmän reitin kautta Päijänteeseen ja edelleen jopa Helsingin juomavedeksi, on syytä koko reitin huomioitava veden puhtaudesta.

Siksi toivoisin myös reitin varrella olevia asukkaita liittyvän joukkoomme, jotta saisimme voimia kehittää toimintaamme puhtaan veden puolesta.

Näiden kymmenen toimintavuoden aikana yhdistyksemme on saanut paljon aikaan, on ollut karvalehteä, fosforipäästöjä ym., mutta toiminta on pienen jäsenistön harteilla, joten toivomme kaikkia mukaan yhteisen puhtaan vesistön hyväksi.

Hyvää kesää kaikille ja lämpimiä uimakelejä.

Rauno Ahola

toiminnantarkastaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.