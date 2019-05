Sinikka Niemiselle äitienpäiväkunniamerkki

Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt äitienpäivänä joutsalaissyntyiselle, nykyisin Padasjoella asuvalle Sinikka Niemiselle Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein hänen tekemästään arvokkaasta työstä lasten ja perheiden hyväksi. Nieminen sai kunniamerkin yhdessä 34 muun palkitun äidin kanssa viime sunnuntaina Helsingissä järjestetyssä äitienpäiväjuhlassa

Tänä vuonna kunniamerkin saajina oli suurperheiden äitejä, yksinhuoltajia, sijais-, adoptio- ja tukivanhempia sekä erityislasten äitejä. He ovat aktiivisesti mukana myös yhteiskunnallisessa ja vapaaehtoistoiminnassa ja sitä kautta tukevat lapsia ja nuoria laajemminkin. Suurin osa palkittavista on syntynyt 1950-luvulla, mutta joukossa on myös useita 1970-luvulla syntyneitä.

Tarja Kuikka