Kahvia kansallispuistossa – Sirkku Majori avasi kesäkahvilan Selänpohjan pysäköintialueelle

Halu parantaa Leivonmäen kansallispuiston palveluja sai leivonmäkeläisen Sirkku Majorin avaamaan pitkäperjantaina kansallispuistoon Selänpohjan pysäköintialueelle telttakahvilan. Kesäkahvila Leivonen on herättänyt kiinnostusta heti ensimmäisinä viikkoina, esimerkiksi pääsiäisenpyhinä asiakkaita kävi Majorin mukaan runsaat parisataa.

Kahvila on auki – tosin säävarauksella – perjantaista sunnuntaihin, ja juhannuksesta eteenpäin Majori aikoo istua lettupannunsa kanssa paikalla myös keskiviikkoisin. Päivittäisten muurinpohjalettujen, pannukahvin, teen ja muun juotavan lisäksi hän tarjoaa vaihtelevasti esimerkiksi munkkeja, täytettyjä sämpylöitä ja makeisia. Myös gluteenitonta ja vegaanista löytyy kahvilanpitäjän mukaan aina.

Majori iloitsee voidessaan tarjota kansallispuistossa kahvilapalveluja – sehän tarkoittaa, ettei puistossa kävijöiden tarvitse hakea syötävää tai juotavaa kauempaa, kun niitä löytyy paikanpäältäkin. Eikä asiakkaissa ole vain retkeilijöitä, vaan joukossa on muuten vaan kahville poikenneitakin.

– Ne tulevat, kun nokipannukahvia ja muurinpohjalettuja ei oikein tahdo saada enää mistään. Näin on sanottu, kertoo Majori.

Kahvilanpidon ohessa Majori toimii samalla eräänlaisena vapaaehtoisena kansallispuiston markkinamiehenä eli jakaa puiston esitteitä ja alueen tuntevana neuvoo retkeilijöitä tarvittaessa. Se kaikki on hänelle hyvin mieleistä.

– Olen supersosiaalinen ja tykkään tämmöisestä, hän vakuuttaa.

Telttakahvilan pitäminen tarkoittaa omalla toiminimellään kahvilaa pyörittävälle, varsinaisesti graafisen alan yrittäjänä toimivalle Sirkku Majorille päivittäistä teltan kasaamista ja purkamista sekä tavaroiden kuljettamista edestakaisin kodin ja Selänpohjan pysäköintialueen välillä. Majorin toiveena onkin, että Selänpohjan pysäköintialueelle saataisiin jonkinlainen kiinteä rakennus, esimerkiksi pöytäryhmällä varustettu katos. Se palvelisi hänen mukaansa kaikkia kansallispuistossa liikkuvia, ei yksin kahvilatoimintaa.

Ainakaan toistaiseksi Metsähallituksella ei kuitenkaan Majorin mukaan ole ollut osoittaa sopivaa rakennusta paikalle. Sen pohjalta leivonmäkinen pohtiikin, voisivatko Metsähallitus ja Joutsan kunta tehdä asiassa yhteistyötä.

– Nythän Joutsan kunta yrittää muutenkin satsata kansallispuistoon. On Visit Jyväskylä ja tämä kansallispuistohan on yksi ykkösjuttu siinä Joutsan kunnassa, niin luulisi, että olisi jotain intressejä tähän saada jotain.

Sirkku Majori paistaa kahvilassaan päivittäin muurinpohjalettuja. Lettujen lisäksi tarjolla on joka päivä vaihtelevasti muutakin syötävää, ja juuri syötävissä piilee Majorin mukaan kesäkahvilan pyörittämisen haaste; niiden päivittäistä menekkiä on vaikea etukäteen arvioida.

Majori uskoo, että kiinteä rakennus lisäisi puiston houkuttelevuutta ja madaltaisi kynnystä metsään lähtemiseen.

– Olisi pienempi kynnys lähteä metsään, jos on esimerkiksi luvattu vähän sateista. Jos ei halua jäädä laavulle, niin voi olla omat eväät autossa ja menee sitten sinne katokseen syömään.

Kesäkahvilaansa Sirkku Majori aikoo pitää auki syksyä kohden niin pitkään, kun asiakkaita riittää.

– Viime kesänä kansallispuistossa oli kävijöitä vähemmän, koska oli niin hirveän kuuma ja oli metsäpalovaroitusaika koko ajan, niin ihmiset rupesivat käymään vasta syys-lokakuussa. Jos nyt on samanlainen kesä kuin viime vuonna, niin on oletettavaa, että asiakkaita riittää varmaan ihan lokakuun loppuun asti.

Miten säävarauksella toimiva kahvila on milloinkin auki, siitä Majori sanoo ilmoittelevansa sosiaalisessa mediassa, ja perinteisemmän tiedonkulun ystävälle tieto välittyy Kivisuontien ja Syysniementien risteykseen pystytetystä mainoskyltistä. Kahvilan ollessa auki kyltti on näkyvillä, muulloin se on huputettu.

Leivonmäen kansallispuiston kävijämäärä on ollut Majorin mukaan joka vuosi kasvussa; viime vuonna kävijöitä oli jo 23.000. Majori itsekin tunnustautuu kansallispuiston ja ylipäätään luonnon ystäväksi.

– Me asutaan kansallispuiston kupeessa, niin minähän liikun joka päivä metsässä. Vähintään kerran päivässä, monesti kaksikin kertaa. Rakastan metsää ja luontoa, olen kova keräämään sieniä ja marjoja ja kalastan.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Sirkku Majori (vasemmalla) palvelee hiljattain Leivonmäen kansallispuistossa retkeillyttä, Kesäkahvila Leivosesta retkievästä mukaan ostanutta seitsemänhenkistä itävaltalaisryhmää.