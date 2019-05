Sähköverkkoa saneerataan Joutsassa

Joutsassa parannetaan sähkön toimitusvarmuutta asentamalla kaapeleita maan alle ja rakentamalla ilmajohtoa. Pienjännite- ja keskijänniteverkkoa asennetaan maan alle noin 59 kilometriä, ilmajohtoa rakennetaan kolme kilometriä ja verkkoon liitetään 29 uutta muuntajaa. Ilmaverkkoa puretaan 48 kilometrin verran. Työmaat sijaitsevat välillä Siipainmäki-Saaritsa sekä Heikinoja-Asikainen.

Urakan rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy ja urakoitsijoina toimivat Elvera Oy ja Eltel Networks Oy.

– Maanrakennustyöt alkavat toukokuun aikana. Vanhan verkon purkutyöt sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Jani Siltala.

Saneeraustöiden on määrä valmistua tämän vuoden marraskuussa. Kyse on kokonaiskustannuksiltaan 3,1 miljoonan hankkeista. Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Joutsan alueella. Saneerauksen kohteena on myös muuntajalta kotitalouksiin sijaitsevia johdonosia.

Tarja Kuikka