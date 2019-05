Haihatuksen kesänäyttelyssä jälleen kunnianhimoista ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa taidetta

Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttely avataan kesäkuun viimeisenä lauantaina. Haihatuksen galleriatiloihin, tunnelmalliselle avovintille ja puutarhaan levittäytyvä näyttely on uskollinen tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän taidelaitoksen aiemmalle linjalle, eli luvassa on taas kunnianhimoista ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa taidetta sekä elämänmakuisia oivalluksia.

Tällä kertaa teemana on Kohtauksia. Kukin näyttelyn kahdestakymmenestä taiteilijasta käsittelee aihetta omalla tavallaan.

– Näyttelyn teemana oleva kohtaus voi olla esimerkiksi äkillinen taudinpuuska, riita, metakka tai selkkaus, näytelmän tai elokuvan jakso, tai vaikka tapaaminen, kertoo näyttelyn koonneeseen nelihenkiseen kuraattoriryhmään kuuluva kuvataiteilija Pasi Mälkiä.

Mälkiän ohella kuraattoriryhmään kuuluvat kuvataiteilijat Pauliina Turakka Purhonen, Kalle Turakka Purhonen ja Tiia Matikainen.

Kesänäyttelyn taiteilijat ovat kuraattoreiden ohella Timo Aho, Raimo Auvinen, Veli Granö, Heikki “Morgan” Hämäläinen, Marika Kaarna, Marikka Kiirikoff, Mauri Korhonen, Virpi Lehto, Merja Metsänen, Benjamin Phillips Nozdrachev, Simo Saarikoski, Pekka Suomäki, Minnamari Toukola, Rosaliina Paavilainen, Emmi Valve ja Vesa Väänänen.

Esimerkiksi helsinkiläinen Rosaliina Paavilainen pohtii raadollisessa If you do this I will call you by your first name instead of mom -videoteoksessaan maagista äidinrakkautta, addiktion voimaa ja monimutkaisiin ihmissuhteisiin liittyviä harmaan sävyjä. Videoteos rakentuu äidin ja tyttären viikonlopun mittaisesta kohtaamisesta ja sen aikana käydyistä keskusteluista.

Simo Saarikosken teos Abandoned Land II. Kuva: Simo Saarikoski

Synkemmissä sävyissä uidaan myös sarjakuvataiteilija Emmi Valveen rehellisessä, psykoosista selviämisestä kertovassa Armo-teoksessa sekä Haihatuksen perustaja Raimo Auvisen Haihatuksen puutarhaan rakentamassa mielen lasitalossa.

Kuvataiteilija Simo Saarikosken videoinstallaatio Abandoned Land II kääntää katseet yksilöstä yhteiskuntaan: runollinen videoteos kertoo kadonneesta Suomesta ja sen tulevaisuudesta. Täysin toisenlaisiin tunnelmiin johdattavat esimerkiksi Kalle Turakka Purhosen einespizzoista koottu perhonen sekä Marika Kaarnan Grimmin veljesten Makea puuro -tarinasta innoituksensa saava Burnout-teos.

Haihatuksen mottona on ollut alusta asti Rajaton luovuus on jokaisen oikeus. Juhlavuonna tähän panostetaan aivan erityisesti. Luvassa on monenlaisia tapahtumia, mutta myös erilaisia opastettuja kierroksia.

– Haihatus elää vahvaa muutoksen aikaa. Marraskuussa menehtyneen kuvataiteilija-toiminnanjohtaja Merja Metsäsen saappaita täyttää nyt laajentunut vapaaehtoisten joukko, sanoo taidelaitosta ylläpitävän Haihatuksen henki ry:n puheenjohtaja Ellinoora Auvinen.

Haihatuksen kesänäyttely on avoinna joka päivä kesäkuun lopusta elokuun 4. päivään. Ryhmille näyttely on avoinna tilauksesta 16. elokuuta saakka.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Marika Kaarnan teos Burnout, joka on saanut innoituksensa Grimmin veljesten Makea puuro -tarinasta. Kuva: Marika Kaarna