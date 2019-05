Palanut talo puretaan pian

Joutsan Länsitiellä sijaitseva, tulipalossa tammikuun alussa osin tuhoutunut omakotitalo puretaan lähiaikoina. Kiinteistön omistajan asiamies on jättänyt purkuilmoituksen rakennusvalvontaan 24.4. Rakennustarkastajan päätös olisi tarkoitus tulla perjantaina 10.5. Itse konkreettiseen purkamiseen ja sen aikatauluun on rakennusvalvonta saanut linjauksen ”mahdollisimman nopeasti”. Moni kuntalainen on toivonut talon pikaista purkamista, koska nykykunnossa talo rumentaa ydinkeskustan kyläkuvaa.

Markku Parkkonen