Nuuskaton ja nikotiiniton päivä yhtenäiskoulussa

Keski-Suomen Syöpäyhdistys järjesti Seppo Pänkäläisen aloitteesta etenkin varttuneemmille oppilaille valistustilaisuuden, jossa kerrottiin nuuskan ja savukkeiden haitoista. Nuuskaton ja nikotiiniton päivä pidettiin maanantaina yhtenäiskoululla. Erilaisilla toimintapisteillä nuoret saattoivat perehtyä nuuskan, nikotiinin ja tupakoinnin haittoihin.

Tarkoituksena oli herätellä nuoria ajattelemaan tarjoilemalla heille erinäisiä faktoja ja kokemuksia. Esimerkiksi pillin läpi hengittäminen antoi kuvaa siitä, miltä keuhkoahtaumataudin saaneesta tuntuu. Nuuskan ja savukkeiden käyttö näyttäytyy yhtenäiskoulussa suhteellisen vähäisenä ongelmana, ja valtakunnallisestikin tupakoinnin suosio nuorten parissa on laskussa. Sen sijaan nuuskan käytössä Suomessa ei ole havaittu ainakaan laskevaa trendiä.

Nuuska on nikotiiniriippuvuutta aiheuttava tupakkatuote. Huulen alle asetetun nuuskan sisältämä nikotiini imeytyy verenkiertoon suun limakalvon kautta ja pitää käyttäjänsä nikotiinipitoisuuden pitkään korkeana.

Nikotiinia nuuskassa on jopa 20 kertaa enemmän kuin savukkeissa, joten se on fiktiota, etteikö nuuska aiheuttaisi riippuvuutta. Muista haitoista voi mainita pahanhajuisen hengityksen ja hampaiden värjääntymisen sekä kiinnityskudoksen löystymisen ja syöpävaaran etenkin suun, nenän ja nielun alueella. Sekin on tarua, että nuuska sopisi urheilijoille, sillä aine heikentää lihasten suorituskykyä ja fyysisestä rasituksesta palautumista.

Nuuskaa ei saa Suomessa myydä tai maahantuoda. Silti sen käyttö on sen verran yleistä, ettei käytettyjen annospussien huomaaminen maassa lojumassa ole mitenkään harvinaista. Nuuskaa salakuljetetaan eri keinoin maahamme Ruotsista.

Vastaavana järjestäjänä oli Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Tuomainen ja yhtenäiskoulun kouluterveydenhoitaja Miia Peurala. Paikalla oli rastinpitäjinä myös suuhygienisti, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita, fysioterapeutti sekä ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n edustajat ja etsivän nuorisotyön edustajat.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Lilja Heikkinen pitää rastia, jossa saattoi testata PEF-mittarilla uloshengityksen huippuvirtausta. Aleksi Muttilaisella asiat olivat kunnossa.