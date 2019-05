Arvio: Rutalahden nuorisoseuran teatterin Huonetoverit naurattaa alusta loppuun asti

Rutalahden nuorisoseuran teatteri on tehnyt tällä kaudella ison työn sen eteen, että teatterilla on tarjota yleisölle näytelmä. Hankaluuksia on ollut niin ohjaajan löytämisessä kuin näyttelijäporukan kokoon saamisessakin, mutta näytelmän eteen tehty työ kantaa nyt hedelmää.

Viime perjantaina ensi-illassa Suojarinteellä nähty pienoishuvinäytelmä Huonetoverit on hauska aivan alkumetreiltä loppuun asti. Kyse on yli sadan vuoden takaisesta, eteläafrikkalaisen Louis Albertuksen käsikirjoittamasta näytelmästä, jonka Rutalahden nuorisoseuran teatterille ohjannut Mikko Kauranen – ammattinäyttelijä ja Jyväskylän kaupunginteatterin pitkäaikainen näyttelijä – on sovittanut nykyaikaan sopivaksi.

Näytelmä lepää kolmen hahmon harteilla. He ovat vuokramatami rouva Moilanen (roolissa Irma Peltola) sekä hänen yksiötään toisistaan tietämättä vuokraavat päivätöissä käyvä hatuntekijä Kekkonen (Petri Haikkala) ja yötöissä käyvä kirjanpainaja Kukkonen (Kalevi Puttonen).

Näytelmässä lava on erityisesti miesten, ja yleisö pääsee seuraamaan, mitä kaksikon välillä tapahtuu, kun he saavat selville Moilasen vuokrausjärjestelyt ja alkavat sen seurauksena tehdä keskenään tuttavuutta. Luvassa on yllättäviäkin juonenkäänteitä.

Vuokramatami Moilasella (Irma Peltola) on selityksen paikka, kun hatuntekijä Kekkonen (Petri Haikkala, vas.) ja kirjanpainaja Kukkonen (Kalevi Puttonen) saavat selville tämän vuokraavan yksiötään molemmille.

Toisaalta katsomossa voi hetken Kekkosen ja Kukkosen toimia seurattuaan jo paikoin arvata, mitä toinen miehistä seuraavaksi tekee, mutta Haikkala ja Puttonen näyttelevät kuitenkin roolinsa joka käänteessä niin mainiosti, että myös tilanteita ennakoivaa katsojaa naurattaa varmasti. Miehet tekevätkin kerrassaan loistavaa roolityötä.

Myös Peltosen esiintyminen vuokramatamina on varmaa, mutta kuten sanottua, näytelmässä lava on erityisesti miesten ja harvemmin lavalla vieraileva vuokramatami jääkin enemmän sivuosaan.

Huonetoverit on yksinäytöksinen, joten näytösillan toisen puolikkaan – tai ainakin ensi-illassa ensimmäisen puolikkaan – täyttää Rutalahden teatteriväen kokoama iltamaohjelma. Perjantaina yleisölle tarjottiin runsaasti musiikkia, lasten pienoisnäytelmä, runoja ja taikatemppuja.

Ninni Vuorkoski, Tapio Vuorkoski ja Usko Lahtinen esittivät yleisölle vanhoja suomalaisia tanssikappaleita.

Iltamaohjelman avasi haitarillaan vauhdikasta jenkkaa tarjoillut Usko Lahtinen. Sooloesiintymisensä jälkeen Lahtinen nousi vielä lavalle Ninni Vuorkosken ja Tapio Vuorkosken kanssa ja trio esitti pääasiassa vanhoja suomalaisia tanssikappaleita. Niin ikään vanhoja suomalaisia kappaleita tulkitsi myöhemmin myös trubaduuri Juha Rupponen.

Kouluikäiset Ida Parkkinen, Iida Pigg, Emmi Pigg, Kaisa Salonen ja Kielo Liimatainen esittivät itse tekemänsä lyhyen näytelmän. Viisikon esiintyminen luo uskoa teatteritouhun jatkumiseen Rutalahdessa; vaikka kylän nykyiset näyttelijäkonkarit ikääntyvät, nuoria näyttelijöitä on onneksi kasvamassa.

Iltamaohjelman esiintyjistä ainoa ei-paikallinen, Toivakan suunnalta tullut illan huvinäytelmän ohjaaja Mikko Kauranen lausui runoja ja teki taikatemppuja. Viimeksi mainitut naurattivat varsinkin lapsia, mutta myös aikuisia.

Koko illan antia yhteen summaten Rutalahden nuorisoseuran teatterin tämän kevään tarjonta on hieman aiemmasta poikkeavaa, mutta silti varsin mukava ja hauska paketti. Näytelmän osalta näkee, että ohjaksia on pidellyt ammatikseen teatteria tekevä, mutta yhtä lailla kiitos kuuluu näyttelijöille. Hyvä ohjaaja ei yksin riitä tekemään näytelmästä hyvää, vaan onnistumisessa isossa osassa ovat myös osaavat näyttelijät.

Ohjaaja Mikko Kauranen nähtiin näytelmän ensi-illassa iltamaohjelman tiimoilta itsekin lavalla. Kauranen lausui runoja ja hauskuutti yleisöä taikatempuilla.

Tarja Kuikka