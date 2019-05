Arja Korisevan konsertti avasi Sydänviikon

Sydänviikko alkoi sunnuntaina Joutsassa Sydän Soi -konsertilla, jossa esiintyivät Arja Koriseva ja pianisti Minna Lintukangas. Joutsan kirkossa elettiin herkissä tunnelmissa, sillä monet laulut nostivat kuulijoille kyyneleet silmiin. Joutsan seudun Sydänyhdistyksen järjestämä konsertti oli voimaannuttava kaikessa kauneudessaan, ja paikalla oli noin 160 kuulijaa.

Valtakunnallista sydänviikkoa 5.-12.5.2019 vietetään perheliikunnan teemalla. Viikko muistuttaa meitä kaikkia terveellisistä elintavoista.

Tulevana perjantai-iltana Sydänyhdistys järjestää opastetun Koskikaran kierroksen Rutalahdessa. Tarkoitus on saada perheet yhdessä liikkeelle luonnon helmaan. Tarjolla on myös nokipannukahvia ja makkaran paistoa. Tapahtuma on avoin kaikille. Myös Joutsan Apteekki on sydänasialla, sillä perjantaina aamupäivällä voi käydä mittauttamassa verenpaineensa.

Niina Saari, Merja Himanen

Yläkuvassa ovat Arja Korisevan sivuilla myös paikallisen Sydänyhdistyksen aktiivit Niina Saari (vas.) ja Merja Himanen (oik.).