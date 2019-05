Joutsan jätepisteellä jälleen ajattelematonta käytöstä – nyt pahvilaatikko muovipuristimessa

Joutsan S-Marketin piha-alueella olevalla jätteenkeräyspisteellä asioi aika ajoin ajattelemattomasti toimivia henkilöitä. Viimeksi tämän viikon maanantaina jätepisteen muovipuristimeen oli työnnetty suurikokoinen pahvilaatikko, joka tukki puristimen.

Puristimeen työnnetyn, kokonaismitoiltaan reilun metrin mittaisen ja noin metrin korkuisen laatikon huomasi jätepisteellä asioinut sivullinen, joka pyysi toisen sivullisen apuun ja yhteisvoimin henkilöt saivat laatikon pois puristimesta. Pakkaus paljastui ruokailupöydän toimituspakkaukseksi.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock Rautakauppala S-Market Joutsa Joutsan Joutopäivät Puustoori Ky Haapahalli

Pahvipakkauksen päätyminen muovipuristimeen kielii tekijän välinpitämättömyydestä, sillä muovipuristimen kyljessä opastetaan selkeästi, mitä sinne saa laittaa. Sanallisen ohjeistuksen ohella opasteessa on kuvallista ohjeistusta. Lisäksi vastaava pahville tarkoitettu puristin sijaitsee aivan muovipuristimen läheisyydessä ja myös se on varustettu selkeillä toimintaohjeilla.

Maanantaina jätteenkeräyspisteellä oli myös runsaasti lasinsiruja, joista osa oli lasinkeräyssäiliötä käyttävien haittana ja osa kauempana säiliöstä niin sanotusti ohikulkijoiden haittana.

S-Marketin pihalla olevalla jätteenkeräyspisteellä on aiemminkin esiintynyt huolimatonta käytöstä. Pisteelle on esimerkiksi tuotu sinne kuulumatonta jätettä ja lisäksi tuotuja jätteitä ei ole laitettu asianmukaisiin keräyssäiliöihin, vaan ne on vain viskattu maahan. Ongelmia on esiintynyt erityisesti kesäaikaan.

Esimerkiksi juuri tämän viikon maanantaina lasinkeräyssäiliön läheisyydessä oli runsaasti lasinsiruja, joista osa oli säiliön edustalla lasia keräykseen tuovien haittana ja osa kauempana niin sanotusti ohikulkijoiden – kävelijöiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden – haittana.

Tarja Kuikka