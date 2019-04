Terveysaseman kahvila on taas auki

Pitkään kiinni ollut Joutsan terveysaseman kahvila on saanut uudet yrittäjät. Muutama viikko sitten uudelleen avatun kahvilan ovat herätelleet henkiin Suonteen kesäasukkaista muutama vuosi sitten vakijoutsalaisiksi asettuneet Jukka ja Petra Trast (yllä kuvassa), joiden luotsaamana kahvila on nyt avoinna maanantaista perjantaihin terveysaseman avaamisesta iltapäivän tunneille.

Messiksi nimetyssä kahvilassa on tarjolla kahvia, teetä ja virvokkeita, aamupuuroa, pientä suolaista ja makeaa syötävää sekä kuulokojeen paristoja. Lähiaikoina luvassa on myös keittolounasta, joskin sitä tullaan tarjoamaan vain parina päivänä viikossa, ei päivittäin. Lisäksi Trasteilla on muutamia muitakin valikoimaan liittyviä suunnitelmia, joiden kohtalo selviää lähiaikoina.

Terveysaseman kahvilan avaaminen useiden kuukausien kiinni olon ja niitä edeltäneen satunnaisen aukiolon jälkeen on saanut Trastien mukaan erittäin hyvän vastaanoton. Messissä on poikennut ensimmäisinä viikkoina niin terveysasemalla asioineita, heidän saattajiaan kuin myös terveysaseman henkilökuntaa ja ihan vain muuten kahville pistäytyneitä.

– Kiitosta on tullut paljon. Tässä on muutamia sellaisiakin, jotka käyvät ihan päivittäin, kertoo Jukka Trast.

Yksi tyytyväinen asiakasryhmä ovat olleet esimerkiksi terveysaseman laboratorioissa asioivat.

– Moni on sanonut, että kun tulevat labrakokeisiin, niin heillä on ollut omat eväät mukana, kun tämä kahvila ei ole ollut auki. Mutta nyt sitten on tämä kahvila, niin ei tarvitse kantaa omia eväitä enää mukana, sanoo Petra Trast.

Jukka Trastin veneilytausta näkyy sekä kahvilan nimessä – laivan keittiötä nimitetään messiksi – että sen sisustuksessa.

Kahvilayrittäjinä Hyvinkäältä Joutsaan ensin kesäasukkaiksi ja myöhemmin vakituisesti asumaan siirtyneet Trastit ovat ensikertalaisia. Jukka Trastilla on pitkä yrittäjäura työympäristölaitteiden parista ja lisäksi hän on kilpaveneilytaustan omaavana rakentanut ja korjannut veneitä – hänen veneilytaustansa näkyy kahvilassa sen laivan keittiöön viittaavan Messi-nimen lisäksi myös kahvilan sisustuksessa. Petra Trastilla taas on taustallaan pankki- ja toimistotyötä.

Joutsan terveysaseman kahvilatilasta Trastit kertovat kiinnostuneensa jo aiemmin, joten kun tilassa toiminut edellinen yrittäjä luopui tilasta, pariskunta päätti vuokrata sen ja ryhtyä yrittämään. Omassa rauhassaan Suonteen rannalla asuville se oli ikään kuin tulo ihmisten ilmoille.

– Tämähän on sinänsä niin kiva, kun tämä on sosiaalista olemista. Juttelee ihmisten kanssa ja tuo kahvia ja munkkia pöytään, naurahtaa Jukka Trast.

Tarja Kuikka