Rutalahden nuorisoseuran teatteri tuo lavalla Huonetoverit – luvassa komediallista hullunmyllyä

Rutalahden nuorisoseuran teatterin tämän kevään näytelmä on Huonetoverit. Kyse on etelä-afrikkalaisen Louis Albertuksen pienoisnäytelmästä, joka on suomennettukin jo yli sata vuotta sitten, vuonna 1913 Simo Saarenpään toimesta. Näytelmän ohjaa Mikko Kauranen, ammattinäyttelijä, ja hän pitää iäkkäämmistä teksteistä.

– Tämä pienoisnäytelmä on ehdottomasti komediallinen. Vanhat tarinat viehättävät minua, ja en ole löytänyt edes tietoja siitä, milloin käsikirjoitus on alun perin tehty, mutta suomennoskin on siis yli satavuotias. Sovitin tekstin uusiksi nykyaikaisemmaksi, sillä tuohon aikaan kässäreissä puhuttiin paljon. Oikeastaan puhuttiin se, mikä nykyään näyteltäisiin. Niinpä lisäsin tilaa näyttelijäntyölle, kertoo Kauranen.

Pienoisnäytelmässä vuokramatami, rouva Moilanen (Irma Peltola) vuokraa pientä yksiötä. Siinä asustaa toisistaan tietämättä kaksi henkilöä, kirjanpainaja Kukkonen (Kalevi Puttonen) ja hatuntekijä Kekkonen (Petri Haikkala). Kahden vuokralaisen asuminen samassa kämpässä on onnistunut jo toista viikkoa, sillä toinen on töissä iltavuorossa ja toinen päivällä. Mutta yllättävä vapaapäivä muuttaa tilanteen, ja sitten onkin hullunmyllyä luvassa estradilla.

Toivakan suunnasta Rutalahden teatterin ruoriin rekrytoidulla Kaurasella on 25 vuoden kokemus ohjaamisesta. Taulun Riihiteatteri on hänen näppiensä alla. Näyttelemisestä hänellä on yli 50 vuoden kokemus, pisin yksittäinen pesti on ollut yli 30 vuotta Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Kauranen valmistui Tampereen yliopiston ensimmäiseltä ammattinäyttelijäkurssilta vuonna 1969. Näkyvyyttä ja kokemusta on tullut myös Radioteatterista, Kouvolan teatterista ja televisiossakin muun muassa parissa Kotikatu-sarjan jaksosta.

Niinpä on lupa odottaa, että Rutalahden nuorisoseuran teatterin kaartista saadaan kaikki näyttelijänlahjat irti. Tälle kaudelle väkeä ei saatu näyttelijöiksi ihan totuttua määrää, mutta se ei tahtia haittaa. Esityksen kesto on noin 40–50 minuuttia. Lisäksi luvassa on iltamaohjelmaa.

Rooleissa: Irma Peltola (rouva Moilanen, vuokramatami), Kalevi Puttonen (kirjanpainaja Kukkonen) ja Petri Haikkala (hatuntekijä Kekkonen).

Ensi-ilta: Pe 3.5. Muut esitykset: Ma 6.5, Ti 7.5., To 9.5., Ti 14.5., To 16.5. ja Pe 17.5.

Jutun alun promokuva harjoituksista pysäyttää Huonetoverit-pienoisnäytelmän kohtauksen tilanteeseen, jossa hatuntekijä Kekkonen ja kirjanpainaja Kukkonen ikään kuin keskustelevat kättäpidemmällä. Vuokramatami Moilasellakin on selvästi sanansa sanottavana.

Janne Airaksinen