Luhangan tuulivoimapuisto kotimaisten työeläkeyhtiöiden omistukseen

Luhangan tuulivoimapuisto siirtyy kotimaiseen omistukseen. Aiemmin puiston omistaja on ollut ulkomainen pääomasijoittaja. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden omistama sijoitusyhtiö Exilion Management Oy on perustanut uuden Exilion Tuuli Ky -nimisen yhtiön, joka on hankkinut omistukseensa muun muassa Luhangan Latamäen tuulipuiston. Latamäen puisto koostuu kuudesta kolmen megawatin voimalasta ja se aloitti tuotannon vuonna 2014.

Exilion Tuuli Ky sijoittaa tuulivoimaan ja uusiutuvaan energiaan. Alkuvaiheessa Tuuli Ky omistaa kolme Suomessa toimivaa tuulipuistoa, jotka sijaitsevat Lappeenrannassa, Siikajoella ja Luhangassa. Lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti uusia tuulivoima- ja uusiutuvan energian sijoituskohteita Suomesta.

Markku Parkkonen