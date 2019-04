Yhteistyöstä kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä: Flanelsin tavoitteena kokoaikainen työntekijä

Pääosin salibandyn parissa toimivan voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry:n tavoitteena on työllistää seuratyöntekijä kokoaikaisesti syksystä 2019 alkaen. Jo kuluvalla kaudella seuran palveluksessa on ollut osa-aikainen seurakehittäjä Jonna Keihäsniemi. Lisäksi osa harrasteryhmien ohjaajista on ollut tuntipalkkaisia nuoria.

Flanels ry odottaa parhaillaan Opetusministeriön ratkaisua mahdollisen tuen saamiseksi päätoimiselle työntekijälle. Lisäksi Flanels on käynyt neuvotteluita kolmen eri tahon kanssa toiminnanjohtajan työn jakamisesta. Periaatteessa on mahdollista, että parhaassa tapauksessa Flanels ry:n palveluksessa olisi jopa kaksi työntekijää. Tähän tarvittaisiin kuitenkin yhteistyötä 1–3 muun urheiluseuran kanssa edellä mainittujen lisäksi.

– Päättyvän kauden kokemukset osoittavat, että palkatut työntekijät vapaaehtoisten työn tukena ja rinnalla ovat se tapa, jolla seuratoimintaan saadaan laatua ja pitkäjänteisyyttä, Kun lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuuksia eri lajien parissa ja heitä kannustetaan ohjaajien toimesta rennossa ilmapiirissä, syntyy onnistumisen kokemuksia ja liikunta ottaa paikkansa heidän arjessaan, alleviivaa Flanels ry:n seurakehittäjänä viime syksystä alkaen toiminut Jonna Keihäsniemi.

– Meillä ei siis itsellä ole tarvetta kokoaikaisten työntekijöiden koko resurssille, mutta selkeästi on nähtävissä, että seutukunnan eri toimijoilla olisi tarve laskennallisesti useammallekin. Pyydän nyt yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja ottamaan yhteyttä, alleviivaa seuran puheenjohtaja Pekka Huikko.

Flanelsin yritysyhteistyössä on solmittu uusi sopimus. Luhangan Osuuspankki liittyy monivuotisella sopimuksella Flanels ry:n pääyhteistyökumppaniksi kaudesta 2019-2020 alkaen. Sopimus julkaistiin 17.4. samalla, kun Luhangan OP:n Happeen kummipelaaja, tuore salibandyn maailmanmestari Peter Kotilainen (kuvassa) vieraili Joutsassa Flanelsin harrasteryhmien kauden päätöstilaisuudessa.

– Flanelsille tärkeää on luoda seutukunnalle tasokasta harrastetoimintaa, mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmille, sekä tietysti olla aktiivinen toimija yhtenä monista. On mieltä lämmittävää, että paikallinen pankki näkee tällaisen toiminnan arvokkaaksi ja haluaa olla mukana tukemassa näitä tavoitteita. Pitkät pääyhteistyökumppanuudet puolestaan mahdollistavat seuratoiminnan pitkäaikaisen kehittämisen. Jatkamme tai aloitamme neuvottelut muista pääyhteistyökumppanuuksista nyt keväällä, kertoo puheenjohtaja Pekka Huikko.

– Yhteistyö Flanels ry:n kanssa tukee arvojemme mukaista toimintaa, jossa pyrimme osaltamme kehittämään ja ylläpitämään paikallisyhteisömme elinvoimaisuutta, sanoo Luhangan Osuuspankin puheenjohtaja Tuomas Puttonen.

Ystävyysottelu Saksassa

Joutsalaiset monikymmenvuotiset urheilumatkaperinteet saivat jatkoa vapun alla. DJK Holzbuttgenin ja Voimistelu-, urheilu- ja raittisseura Flanelsin miesten edustusjoukkueet kohtasivat perjantaina 26. huhtikuuta 2019 salibandyn kansainvälisessä ystävyysottelussa. Ottelu pelattiin Düsseldorfin kupeessa, Kaarstin kaupunginosassa.

DJK Holzbuttgen on Kaarstissa toimiva perinteikäs monen lajin urheiluseura. Salibandyä on pelattu vuodesta 1997 ja nykyisin salibandy toimii seuran omana osastona. Ensimmäiset sarjajoukkueet DJK sai jalkeille 2004 juniorisarjoissa. Seuran edustusjoukkue pelasi kuluvalla kaudella Bundesliigassa, eli maan korkeimmalla sarjatasolla, jonne se nousi vuosi sitten. Seuralla on toimintaa niin naisissa kuin miehissä, pienistä junioreista alkaen. DJK:n riveissä pelaa Flanelsia vuosia pelaajana ja myös valmentajana edustanut joutsalaislähtöinen Ilari Suuronen.

Ystävyysottelu on osa Flanelsin 20 toimintavuoden juhlaohjelmaa.

Markku Parkkonen