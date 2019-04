Eva Vikmanin musiikkiura nousussa – kaksi singleä julkaistu, tulossa konserttikiertue Suomen jazz-huippujen kanssa

Moni seutukunnan musiikinystävä pisti viime kesänä merkille leivonmäkisen laulaja-lauluntekijä Eva Vikmanin (kuvassa), joka esiintyi useissa alueen tapahtumissa ja hurmasi yleisönsä 1950- ja 1960-lukujen kappaleiden tulkinnoillaan.

Sittemmin Vikman on edennyt musiikkiurallaan ison harppauksen. Osallistuminen viime kesänä Kiuruveden iskelmämestarit -laulukilpailuun poiki hänelle vuoden mittaisen opiskelustipendin Helsinkiin Laajasalon opiston laululinjalle ja parhaillaan hän opiskelee siellä laulamista ja laulujen tekemistä alan ammattilaisten kuten Jussi Liskin, Mariskan ja Antti Hyvärisen johdolla.

Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock Rautakauppala S-Market Joutsa Joutsan Joutopäivät Puustoori Ky

Tänä keväänä Vikmanilta on myös ilmestynyt kaksi yhteistyössä tuotantoyhtiö T-Singer Musicin kanssa tehtyä singleä, Niin aikaisin ja Itke en lemmen tähden – molemmat 1950- ja 1960-lukujen klassikoita jazzahtavin sovituksin. Syksyllä luvassa on vielä pitkäsoitto, johon tulee covereiden lisäksi Vikmanin omia kappaleita.

Singlejen julkaiseminen on tuntunut leivonmäkisestä hyvältä.

– Eihän sitä ole oikeastaan mistään muusta elämässä haaveillut kuin siitä, että voi tehdä musiikkia ja pystyy laulamaan, niin onhan se hieno homma.

Eva Vikman esiintyi viime vuonna useissa Joutsan seutukunnan tapahtumissa, mun muassa Joutopäivillä. Kuva: Ilona Savitie

Myös Vikmanin esiintymiskuviot ovat kasvaneet viime vuodesta, sillä nykyisin hänellä on taustallaan Suomen eturivin jazz-muusikoista koostuva Premium Jazz Experience, jonka kanssa hän tekee tänä vuonna konserttikiertueen ja joulukonsertteja. Lisäksi hän esiintyy nykyisin muissakin kokoonpanoissa, kulloinkin tilanteen mukaan.

Vikmanin voi siis hyvin sanoa laittaneen musiikin saralla niin sanotusti isomman vaihteen silmään. Sinänsä levyttämisessä ja esiintymisessä ei ole hänelle uutta, sillä ammattimuusikon tyttärenä hän on esiintynyt, keikkaillut ja tehnyt omiakin lauluja jo varhain, mutta nyt se kaikki vaan tapahtuu aiempaa ammattimaisemmin.

Mitä kaikkea muuta musiikin saralla on vielä tulossa, sitä Eva Vikman aikoo katsella rauhassa päivä kerrallaan. Hänen toiveensa on kuitenkin jatkossakin laulaa ja tehdä omaa musiikkia. Tulevien julkaisujensa leivonmäkinen arvelee koostuvan omien kappaleidensa ohella edelleen myös covereista, sillä 1950- ja 1960-lukujen kappaleet toimivat hänen mielestään hyvin vielä nykyäänkin.

– Ja sitten kun on tehty niin hyviä biisejä, niin on ihan ilo tuoda niitä tähän päivään, freesata niitä tulkintoja. Etteivät unohdu nämä upeat ikivihreät, perustelee Vikman.

Freesaamisessa on hänen mukaansa kyse vain pienistä muutoksista: esimerkiksi kappaleiden sointumaailmaan on tullut hieman lisäystä ja kappaleiden tempo on hieman nopeampi. Toisaalta tämän päivän miksauksella ja masteroinnilla kappaleiden soundi on niin sanotusti tuotu tähän päivään.

Eva Vikman tekee yhteistyötä Suomen jazz-huipuista koostuvan Premium Jazz Experiencen kanssa, mutta esiintyy myös tilanteen mukaan muissa kokoonpanoissa. Kuva: Tuomas Mäkelä

Syyksi siihen, miksi 1950- ja 1960-lukujen musiikki koskettaa kuulijoita edelleen, Vikman uskoo sen, että tuolloin tehtiin hyviä kappaleita, sävellykset olivat melodisia ja sanoituksissa oli ajatusta.

– Tietysti jos ajatellaan sitä, mikä tänä päivänä semmoinen hittikaava on, niin se on vähän erilaista. Itsekin tykkään enemmän vähän vanhemmasta musiikista, se on kiinnostavampaa. Tietysti nykyäänkin tehdään hyviä biisejä, mutta ei ehkä enää ihan niin melodisia kappaleita kuin aikaisemmin.

Tällä hetkellä Eva Vikman reissaa musiikkiopintojensa vuoksi viikoittain Helsingin ja Leivonmäen väliä. Opintojen päättyessä toukokuun lopulla hän aikoo palata vakityöhönsä ikääntyneiden palvelukodin toimintaterapeutiksi Jyväskylään. Tuleeko paluusta kuitenkaan pysyvä, vai voisiko musiikista tulla täyspäiväinen ammatti, sitäkin Vikman aikoo katsella rauhassa ajan kanssa.

– Katsotaan miten se lähtee kehittymään. Tietysti aina pitää olla se, mistä tulee rahaa, että tulee toimeen. Ja nyt ainakin on ihan realistista ja järkevää, että menen takaisin töihin. Katsoo sitten, jos keikat lisääntyvät huomattavasti, että miten sitten.

Tarja Kuikka

Kuuntele Eva Vikmanin kappale Niin aikaisin: