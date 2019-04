Vanha pankki herää eloon: OP:n entiseen konttoriin Fysiopiste ja työterveyshuolto

Useita vuosia tyhjillään ollut entinen osuuspankin konttori Joutsan Länsitiellä herää eloon. Liiketiloihin muuttaa alkukesästä Joutsan Fysiopiste sekä työterveyspalveluja julkiselle ja yksityiselle sektorille tarjoavat Jyväskylän kaupungin yhtiöt Työterveys Aalto ja Työterveys Laine.

Vanhan pankkikonttorin henkiinheräämisen taustalla on hotelli Aaton ja Ellin yrittäjä Visa-Matti Kuitunen (kuvassa kesk.), joka on ostanut liiketilan joutsalaiselta yritykseltä. Tiloissa on parhaillaan menossa remontti. Fysiopiste ja työterveysyhtiöt muuttavat tiloihin näillä näkymin kesäkuussa.

Fysiopiste toimii tällä hetkellä Jousitien varrella sijaitsevassa entisessä osuuskaupan rakennuksessa ja työterveysyhtiöt ovat kunnan vuokralaisina terveyskeskuksen tiloissa. Uusiin tiloihin työterveyshuollon käyttöön tulee kolme huonetta ja Fysiopisteelle kaksi. Lisäksi Fysiopiste hyödyntää pankkisalia ryhmäliikuntatilana.

Vanhan pankin kellaritilojen sauna- ja kokoustilat Visa-Matti Kuitunen pitää oman yrityksensä käytössä. Suunnitteilla on muun muassa saunatilojen vuokraustoiminta.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa Visa-Matti Kuitunen (kesk.) sekä Joutsan Fysiopisteen yrittäjät Joni Satta (vas.) ja Tuuli Lavia.