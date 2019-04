Puheenvuoro: Aika on mennyt ohi maakunnista

Sote- ja maakuntauudistus sekä hallitus sakkasivat. Tulevan Eduskunnan puolueet ovat esittäneet, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen taas kuitenkin ryhdytään. Osa puolueista on esittänyt, että jonkinlainen maakunta tai sotekunta tulisi pystyttää, verotusoikeudella tai ilman, asioita hoitamaan. Toisten mielestä tulee järjestää maakuntavaalit, toisten mielestä pärjätään ilmankin.

Koko Suomi on asukasmäärältään yhden Pariisin esikaupungin kokoinen. Sen jakaminen 18 maakuntaan kaikkine hallintoelimineen ja virkamiehineen vie rahat pois tärkeämmästä. Nyt näyttää siltä, että kehitys eri puolilla maata ratkaisee vapaaehtoispohjalta koko sote-ongelman. Eri puolilla maata on jo tehty eriasteisia sopimuksia sairaaloitten ja terveyskeskusten kokoamisesta yliopistosairaalan kanssa yhteen. Esimerkkeinä Päijät-Häme ja Lappi. Näin viiteen ns. miljoonapiiriin saadaan saman palvelujen järjestäjän näppeihin koko terveydenhuollon ja haluttaessa myös sosiaalitoimen harjoittaminen. Näin kaikki piirissä toimivat sairaalat saavat yliopistosairaalastatuksen, työt ja osaaminen voidaan jakaa järkevästi ja henkilökunta on yhteinen. Nykyiset reviiritaistelut loppuisivat.

Demokraattinen päätösvalta saataisiin aikaan miljoonapiirivaaleilla tai nykyisellä sairaanhoitopiirityyppisellä kuntayhtymämallilla. Uudessa hallitusohjelmassa tulisi mielestäni unohtaa menneet mietteet ja katsoa suoraan tulevaan. Tsemppiä!

Kalle Willman

joutsalainen kalkkiviisas

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.