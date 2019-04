Rutalahden Nuorisoseura sai Suojarinteen remonttiin 2.000 euroa

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,68 miljoonaa euroa, josta 2.000 euroa tuli tälle seutukunnalle. Rutalahden Nuorisoseura sai nimittäin nämä kaksi tonnia nuorisoseurantalo Suorarinteen remonttiin.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Kaikkiaan erilaisia seurantaloksi laskettavia on Suomessa nykyisin noin 2.500. Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä, joiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat yhdistysten jäsenet pääosin talkoovoimin.

Kaikkiaan seurantalojen korjausavustusta sai Keski-Suomessa kuusi tahoa. Koko maassa avustuksia myönnettiin 167 hakijalle.

Janne Airaksinen