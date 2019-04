MHY aloittaa korjuutyöt syksyn trombin jäljiltä Etelä-Suonteella

Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistys aloittaa toukokuussa korjuut syksyn trombin jäljiltä Etelä-Suonteen saaristossa. Trombi kulki Etelä-Suonteen läpi miisanpäivänä, eli 23. syyskuuta viime syksynä.

– Tarkoitus on aloittaa korjuutyöt toukokuun toisella viikolla, kuun puolivälissä viimeistään, hieman kevään tulosta ja jäiden lähdöstä riippuen, kertoo Etelä-Savon MHY:n Joutsan toimiston alueella puunkorjuutöistä vastaava metsäesimies Jussi Rautio (pääkuvassa vas.).

Rautakauppala S-Market Joutsa Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock

Saaristossa metsiä omistavien kannattaa olla hereillä, sillä MHY:n on mahdollista tehdä korjuutöitä myös muualla kuin tuhoalueella. Takavuosina UPM on operoinut alueella useampana kesänä, mutta saaristossa metsiä riittää.

– Mahdollista olisi ottaa nyt myös pienempiä eriä pienemmistä saarista Etelä-Suoteen alueella, paljastaa Rautio.

Korjuutyöt aloitetaan kuitenkin myrskytuhoalueilta.

– Tukki menee pilalle nopeasti. Tarkoitus on saada mahdollisimman paljon motteja. Tällä hetkellä tiedossa on jo yli 2.000 mottia, mutta esimerkiksi Hirvensalmen puolen saarien luvut puuttuvat vielä tästä, kertoo metsäasiantuntija Kari Paaso.

MHY on ollut yhteydessä myös Metsähallitukseen ja odottaa vastausta siellä. Ainakin kahdessa saaressa, jossa on Metsähallituksen metsiä, on myös myrskytuhoja.

Trombi teki syksyllä paikoin pahaa jälkeä. Nurin meni jopa hyvin järeää tukkipuuta. Rakennuksille sen sijaan ei tiettävästi aiheutunut isompaa vahinkoa. Trombin kulkureitti viisti useampaakin rakennusryhmää, mutta aivan kohdille se ei osunut.

Eri arvioiden mukaan trombin jäljiltä metsää kaatui kaikkiaan jopa 5.000 mottia puuta. Mantereen puolella korjuutyöt tehtiin heti syksyllä.

Jukka Huikko

Lue lisää: JS:n erikoisreportaasi Miisanpäivän-trombista 3.10.2019

Info: Miisanpäivän trombi

Miisanpäivän trombi syntyi sunnuntai-iltana 23. syyskuuta. Trombi ikuistui ainakin kahdelle eri videolle ja sen aiheuttamat tuhot paljastuivat vasta seuraavan viikon aikana.

Ilmiö liittyi niin sanottuun supersolu-ukkoseen. Tapauksessa erikoista oli ilmiön pitkä kesto.

Ilmatieteenlaitoksen arvion mukaan ilmiö saattoi syntyä jo Päijänteellä, ja kulki sitten itäkaakkoa kohti aina Etelä-Suoteen Hirvensalmen puoleiselle rannalle saakka.

Trombin jäljiltä vahinkoja on löydetty Haminanmäestä, laajalti Etelä-Suoteen alueelta sekä Hirvensalmen Hämeenmäestä.

Kaikkiaan metsää kaatui arviolta jopa 5.000 kuutiota.

Joutsan Seudun toimitukselle voi toimittaa edelleen havaintoja Joutsasta länteen, aina Päijänteelle saakka ulottuvalta arvioidulta kulkureitiltä. Toimitus välittää nämä tiedot Ilmatieteenlaitokselle.

Arkistokuvia ja -grafiikkaa aiheesta:

Miisanpäivän Trombin reitti on saatu vahvistettua. Ilmatieteenlaitoksen meteorologi Jenni Rauhala pitää mahdollisena, että tuhoja voi vielä paljastua Ollinsalmesta länteen ulottuvalta alueelta. Erityisen kiinnostuneita Ilmatieteenlaitoksella oltaisiin näköhavainnoista, jotka liittyisivät trombiin Etelä-Suonteen saaristossa. Kartta: Google Maps.

Ilmatieteenlaitoksen meterologi Jenni Rauhala piirsi oheisen kartan, joka kuvaa aluetta, jolla supersolu-ukkosesta perua oleva trombi tai trombeja on saattanut syntyä ja liikkua. Alue ulottuu siis Joutsan Ollinsalmesta jopa Luhankaan Päijänteelle saakka. Kartta: Google Maps.