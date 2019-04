Pörssiyhtiö otti kopin Suonteentakasten palautteesta – YIT laittaa koneet ja miehet töihin Marjotaipaleessa

Joutsan seutukunnan teiden kunnossapidosta vastaava YIT aloittaa kunnostustyöt Marjotaipaleen tiellä pian. YIT tiedotti toimenpiteistä keskiviikkona Twitterissä pian sen jälkeen, kun Joutsan Seutu oli jakanut Marjotaipaleen kylällä asuvan Anssi Saaren yleisönosastokirjoituksen.

Mielenkiintoista on, että YIT:n twiitti sisälsi varsin yksityiskohtaista tietoa toimenpiteistä. Tuon kokoluokan yrityksissä Twitterin käytöstä vastaa yleensä niin sanotuilla pääkallopaikoilla istuva tiedotusväki. YIT on useassa maassa toimiva pörssiyhtiö.

– Saksalantien kohdalla oleva rumpu vaihdetaan ja pahimpia kohtia mursketasataan pian. Kevätmuokkaus ja pölynsidonta tehdään myöhemmin. Kesällä tie sorastetaan sekä vaihdetaan huonokuntoiset rummut. Kelirikosta varoittavat liikennemerkit on laitettu alueelle, kirjoitti YIT Twitterissä.

Marjotaipaleentien kunto on herättänyt keskustelua jo vuosia. Keskustelua on käyty paitsi kylällä myös julkisuudessa. Tällä kertaa kynään tarttunut, aivan tien varrella asuva Anssi Saari kertoi Joutsan Seudulle, että sytyke yleisönosastolle kirjoittamiseen tuli kylän jumpassa.

Twitterissä tieasia herätti puolestaan muutakin keskustelua. Kunnanvaltuutettu sekä koneyrittäjä Jussi Lehtonen muistutti hoitoluokkien pohjimmaisesta merkityksestä.

– Keskustelusta unohtuu se tosiasia, että kyseinen tie on ollut edelliset kymmenen vuotta hoitoluokitustaan paremmassa kunnossa. Ero korostuu, kun auraaja/sorastaja ei asu tien varrella, muistutti Lehtonen.

Entinen kunnanvaltuutettu, nykyinen tohtorikoulutettava Mikko Tamminen paalutti puolestaan tienpidon historiaa pidemmältä ajalta.

– Joka kevät tuo tilanne on ollut sama, on tietä hoitanut kuka tahansa. Nyt tilanne on vain lähtenyt lapasesta. Kun raskas liikenne on lisääntynyt Ollinsalmen sillan myötä, tässä ollaan! Marjotaipaleentie on nyt museotie, kuten aikanaan jotkut vanhemmat kunnallismiehet toivoivat, muisteli Tamminen, joka on Marjotaipaleen entisen kyläkoulun kasvatteja sekä kylän nykyinen vapaa-ajanasukas.

Jukka Huikko



Kuva: Google Maps