Ryhänen huipensi Sepposten ja Sepon juhlan

Joutsan koulukeskuksen salissa vietettiin sunnuntaina Sekakuoro Sepposten 25-vuotisjuhlaa ja samalla kuoron johtajan Seppo Pänkäläisen (yläkuvassa kesk.) 50-vuotista uraa kuorojen johtajana. Juhla meni Pänkäläiseltä ja Sepposilta ”työn merkeissä” eli laulaen. Juhlakalut pääsivät kuitenkin itsekin nauttimaan musiikin kuuntelusta, sillä Pänkäläinen oli saanut konserttiin mukaan opiskelukaverinsa ja maailmanluokan oopperalaulajan Jaakko Ryhäsen (yläkuvassa oik.), joka lieneekin ollut päävastuussa siitä, että koulukeskuksen auditorio oli jälleen ääriään myöten täynnä yleisöä.

Konsertissa kuultiin Sekakuoro Sepposten suosikkilauluja 25 vuoden ajalta. Kuoron solistina lauloi nuori joutsalainen laulajalupaus Loviisa Viro, joka esitti myös omassa osuudessaan yhdessä Pänkäläisen kanssa Pänkäläisen säveltämän laulusarjan Sininen hetki. Konsertin aikana myös Jaakko Ryhänen totesi, että Viro on erittäin lahjakas nuori laulaja. Sepposia sekä Viroa ja Pänkäläistä säesti Sepposten luottopianisti Markku Helko.

Omassa osuudessaan Jaakko Ryhänen esitti pianisti Maila Böhmin

(yläkuvassa vas.) säestämänä muun muassa Oskar Merikannon ja Georg Malmstenin lauluja.



Konsertin aloitti Sekakuoro Sepposten osuus. Kuvassa vasemmalla kuoron luottosäestäjä Markku Helko sekä kuoron solistina laulanut Loviisa Viro.

Konsertin lopuksi oli luvattu yllätysesiintyjä, joka paljastui Joutsan Mieslaulajien kuoroksi. Mieslaulajien toiminta on pääosin loppunut jo vuosia sitten, mutta porukka on pitänyt sitkeästi kiinni yhdestä perinteestä: he käyvät joka joulu laulamassa paikallisissa vanhusten hoitokodeissa.



Konsertin yllätysesiintyjä oli Joutsan Mieslaulajien kuoro. Seppo Pänkäläinen (vas.) ja Veikko Laastola esittelivät Mieslaulajien lippua ennen esitystä.

Konserttia edeltäneen kahvittelun aikana yleisöä viihdytti Jazz Band Joutsa.

Markku Parkkonen