Sattumia: Joutsalaiset maan kärkikahinoissa seksissä – ainakin määrissä

Joutsalaiset ovat maan kärkipäätä seksin harrastamisessa ainakin, jos paremmuutta mitataan viikoittaisilla määrillä. Ilta-Sanomien suureen kesäseksikyselyyn perustuvan tilaston mukaan joutsalaiset harrastavat seksiä keskimäärin 2,4 kertaa viikossa. Tällä Joutsa pääsee valtakunnallisesti komeasti sijalle 11.

Kärkikaksikon muodostavat Halsua ja Kittilä, joissa keskiarvo on kolmesti viikossa. 2,4 on keskiarvo myös Merikarvialla ja Alavieskassa, joten sija 11 on urheilutermein ”jaettu”.

Ilta-Sanomat on laatinut myös komean grafiikan aiheesta. Grafiikassa erottuvat erityisesti ne kunnat, joissa keskiarvo on kaksi tai yli. Näitä ei siis ole kovin montaa. Mainittakoon, että Joutsan kanssa samassa sarjassa painii myös Hartola, jossa keskiarvo on 2,1.

Luhangan osalta aktiivisuus jää arvailujen varaan, sillä vastaajia kyseinen kysely keräsi siellä vain alta kymmenen. Näin ollen keskiarvoa ei Luhangasta ole laskettu. Sattumia-palstan tilastotoimituksen valistuneen arvion mukaan Manner-Suomen pienimpiin lukeutuva Luhanka ei missään tapauksessa häpeilisi tässäkään tilastossa!

Mainittakoon se, että seksin muotoa kysely ei paljasta. Niinpä kyse voi olla soolona, parina tai vaikka kimpassa touhutusta.

Kyselyn Ilta-Sanomat toteutti jo viime vuonna. Se keräsi peräti 25.685 vastaajaa. Kyselyn tuloksia IS on julkaissut jo aikaisemmin. Tällä kertaa IS:n juttu painottui siihen, että alueelliset erot seksin suhteen ovat melko suuria.

Samainen kysely paljastaa myös seksikumppanien määrän. Naapurit, eli kuningaskunta Hartola ylsi tässäkin grafiikasta erottuneeseen, eli yli 20 kumppanin keskiarvon saaneeseen joukkoon. Hartolan keskiarvo oli nimittäin 25,1, jolla pääsi valtakunnallisesti 30 ”parhaan” joukkoon. Joutsassa keskiarvo oli 16,8, mikä oli niukasti valtakunnallisen keskiarvon, eli 16,6:en päällä.

Jukka Huikko

Sattumia-palsta on Joutsan Seudun huumoripalsta. Tekstitetty huumorintajuttomille.

