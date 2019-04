HS: Professori Valvanne Esperi Caren laaturyhmän puheenjohtajaksi

Luhangan Lempäässä eläkepäiviä viettävä geriatrian professori emeritus Jaakko Valvanne on nimitetty Esperi Caren laaturyhmän puheenjohtajaksi. Nimityksestä uutisoi Helsingin Sanomat.

Valvannetta pidetään yhtenä Suomen tämän hetken merkittävimmistä vanhusten hoidon ja hoivan asiantuntijoista. Valvanne on tehnyt pitkän työuran paitsi professorina myös viranhaltijana. Hänet tunnetaan myös median kautta, muun muassa lukuisien haastatteluiden ja tv-esiintymistenkin myötä.

LVIALA Rautakauppala S-Market Joutsa Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka

Esperi Care on puolestaan hoiva-alan yritys, joka ryvettyi taannoisessa valtakunnallisessa skandaalissa. Esperi Carella on palveluasumisen yksikkö myös Joutsassa. Esperi Care on asettanut tavoitteeksi hoidon laadun parantamisen, ja laaturyhmän perustaminen on yksi konkreettisista toimenpiteistä.

Helsingin Sanomille nyt antamissa tuoreissa kommenteissaan Valvanne painotti samoja asioita, joita hän nosti esiin Joutsan Seudun haastatellessa häntä vuonna 2016. Valvanteen näkemys on, että vanhusten hoidossa on kolme keskeistä ongelmaa: asenne, ammattitaito ja johtaminen.

– Moni luulee johtavansa hyvin, mutta niin johdon kuin työntekijöiden tulisi katsoa peiliin, sanoi Valvanne Joutsan Seudulle vuonna 2016.

– Usein olen kuullut väitettävän, että olemme ammattitaitoisia, mutta meitä on liian vähän. Kumpikaan ei pidä paikkaansa, hän sanoo nyt Helsingin Sanomille.

Valvanteen mukaan muun muassa geriatrista ja gerentologista osaamista tarvitaan lisää. HS:n mukaan ongelmista suurimpana hän pitää kuitenkin johtamista, mikä näkyy muun muassa laadun suurena vaihteluna.

Jukka Huikko



Kuva: JS arkistot

Lue myös:

Helsingin Sanomien artikkeli Valvanteen nimityksestä 4.4.2019