Kommentti: Rusin seppä on kansan silmissä sankari

Poliisi tiedotti varsin odotetusti, että rosvokoplan hyökkäyksen kohteeksi maaliskuussa joutunutta 81-vuotiasta rusilaismiestä epäillään tapon yrityksestä. On myös mahdollista, että metsästystä harrastavan miehen aseita saattaa joutua takavarikkoon tutkinnan ja tulevan oikeusprosessin ajaksi. Ellei niin ole jo peräti tapahtunut.

Poliisin tiedottama rikosepäily urheasti rosvojoukkoa vastaan puolustautunutta vanhusta koskien herätti nopeasti tunteita muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kansalaisten kannattaa kuitenkin toistaiseksi vetää henkeä. Oikeudella on – niin halutessaan – mahdollisuus tukeutua rikoslain hätävarjeluun ynnä muihin pykäliin.

LVIALA Rautakauppala S-Market Joutsa Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Oikeus tekee ratkaisunsa aikanaan tutustuttuaan tutkinta-aineistoon. Luonnollisesti syyttäjänkin ratkaisuilla on iso merkityksensä. On selvää, että oikeudenkäynti on reilu ja rehti myös murtomiehiä kohtaan.

On siis aivan mahdollista, että rusilaismies vapautuu rikosepäilyistä. Toisaalta kansan muistissa on takavuosilta myös tapauksia, joissa oikeudenratkaisut ovat olleet vastaavissa tapauksessa päinvastaisia: puolustautujasta onkin tullut tuomittu rikollinen.

Kävi oikeudessa miten kävi, on ”Rusin seppä” kansan silmissä jo nyt sankari. Tämä on tullut todistetuksi tapahtuneen jälkeen syntyneessä kansalaiskeskustelussa. Tuskin kukaan tervejärkinen ihannoi asiassa käytettyjä voimatoimia, mutta 81-vuotiaan osalta moni pitää niitä täysin oikeutettuina. Jo nyt on täysin selvää, että mikäli 81-vuotias saisi sakkoja tai korvausvelvollisuuden, syntyy Joutsan ja Hartolan seudulla kansalaiskeräys.

Paikallisen rosvojoukon kohtalona on syvä halveksunta, joka jatkuu vielä vuosia. Heille voimme vain toivoa apua, jolla moinen elämä saisi uuden käänteen. Toivottavasti tapaus on opiksi muulle alamaailmalle. Toistetaan keskeinen sanoma vielä kerran: olot näillä main eivät ole rötöstelylle suotuisia.

Jukka Huikko

Kirjoittaja on Joutsan Seudun tuottaja, joka on vastannut vuosia lehden oikeusuutisoinnista.

Lue myös:

JS 4.4.2019: Rosvoa ampunutta 81-vuotiasta epäillään nyt tapon yrityksestä

JS 23.3.2019: Nuorten ryöstökopla pahoinpiteli 80-vuotiaan – uhri ampui yhtä tunkeutujista

JS 23.3.2019: Joutsan tienoot ovat huono valinta alamaailman kolttosille – amfetamiinin torjuntaan tarvittaisiin toimia