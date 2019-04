Joutsan työväentalolle Eija Kokon toimesta organisoitu suurkirppis oli suositumpi kuin koskaan. Lauantaina pidetyn tapahtuman 20 myyntipaikkaa varattiin niin nopeasti, että osa myyjiksi aikovista ei kerennyt mukaan ollenkaan. Myös asiakkaita oli hyvä määrä liikkeellä.

– Itselläni on hyvä fiilis, kun on saanut ihmisiä liikkeelle. Periaate on, että myyntipaikan saa edullisesti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suurkirppis pidetään keväällä, ja nyt on kaikista eniten ihmisiä liikkeellä, iloitsi Kokko lauantaiaamuna.

Takalan Matti oli yksi paikkamaksun lunastaneista, ja hänellä oli kaupan hieman harvinaisempaa kirppistavaraa, nimittäin haitareita. Yksi niistä oli peräti 1940-luvulta peräisin.

– Näillä ei ole minulle enää käyttöä, joten myydään eteenpäin. Eikä haittaa, vaikkei heti osaisi soittaakaan. Korvakuulolta se minäkin opettelin näitä soittamaan, tarinoi Takala.

Kaksi aikaisempaa kirppiskertaa on pidetty syksyisin. Kokko lupaa, että jossain vaiheessa suurkirppis järjestetään myös toistamiseen tämän vuoden aikana.

Janne Airaksinen