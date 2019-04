Lämminhenkinen luhankalainen erikoisuus – kunnan karaoke

Ikivihreää suomalaista iskelmää osuu korviin heti oven avauksessa, samoin ystävällisten ihmisten tuttavallista rupattelua. Väki voitelee kurkkuaan vanhempainyhdistyksen puffetista hankituilla kahvilla ja pullalla. Tunnelma on välitön.

On alkamassa karaoke-ilta Luhangan koululla Tammijärvellä, ja pöydillä on biisilistoja levällään. Idea on lyönyt itsensä läpi, sillä nyt kolmatta kertaa pidetyssä illassa on aina ollut laulajia ja yleisöä 25–30 henkeä. Ei hullummin Luhangan asukasmäärään peilattuna. Lisäksi järjestäjätaho on karaoke-genressä eräänlainen harvinaisuus, sillä kyse on kunnan karaokesta. Useinhan karaoke-esiintyminen tapahtuu anniskeluravintoissa.

Otolliseen maaperään pudonnut ajatus on lähtöisin koulun johtavalta opettajalta Leila Qvist-Petterssonilta. Hän kehitti karaoke-iltaa matalan kynnyksen periaatteella, sillä kaikki eivät halua mennä baariin laulamaan. Koska tilaisuus on luonnollisesti päihteetön, niin mukaan pääsevät lapsetkin. Laulamaan halukkaat pääsevät varmasti esiintymään ja useampaan kertaan. Onpa estradilla nähty duettojakin ja nyt perjantainakin joku tapaili jo jalalla koreasti.

Karaoke-ilta ei ole mitään ilman ammattitaitoista vetäjää, ja siinä luhankalaisia on onnistanut. Karaoke-isäntänä toimi nimittäin Matti Inkeroinen, tuhansista karaoke-illoista tunnettu.

– Suosituimpia kappaleita täällä ovat suomalaiset iskelmät. Minähän olen oikeastaan eläkkeellä, mutta kun asun tuossa vieressä ja täällä on niin hyvää porukkaa, niin mikä ettei, toteaa Inkeroinen.

Hän lähti karaoke-isännäksi ensimmäisten joukossa 1980-luvun lopulla, ensiksi oman baarinsa kautta ja siitä muun muassa ravintola Joutotupaan ja lukemattomiin muihin paikkoihin. Levyt ja laitteet ovat siis viimeisen päälle.

Merja Mäkinen oli yksi illan laulajista ensimmäisten joukossa. Tottuneesti mikki käteen ja iskelmän sävelet kantautuvat ilmoille.

– Tykkään laulaa. Tilaisuudet niihin vain ovat ilman tätä mahdollisuutta harvassa, kertoi Mäkinen.

Perjantain karaoke-ilta on tällä erää viimeinen, mutta onneksi syksyllä asiantilaan tulee muutos. Qvist-Pettersson nimittäin lupaa, että tuolloin lauluiltoja jatketaan.

Yläkuvassa esiintyy Merja Mäkinen.

Janne Airaksinen

Matti Inkeroinen on karaoke-isäntä sieltä kokeneimmasta päästä.

Katso videopätkä kunnan karaoke-illasta: