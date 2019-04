Kunnan ja yrittäjien yhteishenkeä kohotetaan leikkimielisellä kilpailulla

Joutsassa on viime kuukausina keskusteltu paljon kunnan teknisen osaston sekä yrittäjien suhteesta. Monien yrittäjien mielestä kunnan kannattaisi ulkoistaa toimintaansa ja toisaalta kunnassa on katsottu, että tekniselle osastolle tarvittaisiin pikemmin lisäresurssia. Tilanne on osin jopa tulehduttanut yrittäjien ja kunnan välejä.

Nyt on kuitenkin sotakirveet haudattu ja lähdetty etsimään keinoja yhteishengen luomiseksi. Yhdeksi konstiksi kunnan ja yrittäjien yhteisissä palavereissa on keksitty leikkimielinen kiinteistönhoidon taitokilpailu. Kilpailu järjestetään Joutsan kunnanviraston ja Perttulan kauppakeskuksen välisellä Keskuspuiston alueella tänään maanantaina. Kilpailemassa ovat teknisen toimen sekä yrittäjien joukkueet.

Mainos: Erja Raittinen Oy LVIALA Rautakauppala S-Market Joutsa Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius

Joukkueiden kokoonpanot julkaistaan ilmeisesti vasta kilpailun alkaessa, mutta Joutsan Seudun tietojen mukaan kunnan joukkueessa olisi mukana myös teknisen johtajan tehtäviä hoitava kunnanjohtaja Harri Nissinen (kuvassa).

Kilpailussa on erilaisia kiinteistönhoitoon liittyviä tehtävärasteja ja kilpailun tuomaristo tarkkailee niin työn laatua kuin sen ripeyttäkin. Kilpailuidean taustalla ovat kunnallisten työntekijöiden ammattijärjestöt sekä Suomen Yrittäjät.

– Ei ole kenenkään edun mukaista, että kunnallisen puolen työntekijöiden ja paikallisten yrittäjien välit tulehtuvat. Tällaisilla hauskoilla tempauksilla saadaan varmasti paikallista yhteishenkeä kohotettua, uskoo kunnallisen JHL-ammattiliiton aluetoimitsija Lisa Liksá Jyväskylästä.

Suomen Yrittäjien yhteistoimintapäällikkö Jan-Bertil Porvarsson puolestaan korostaa, että yrittäjäjärjestö suhtautuu hyvin myönteisesti tämän kaltaisiin uusiin avauksiin.

Kilpailu on käynnissä tänään maanantaina virka-ajan puitteissa iltapäivällä Joutsan keskuspuistossa ja yleisö on tervetullutta seuraamaan kisailua ja kannustamaan kilpailijoita.

Markku Parkkonen