Joutsan nuorisoseuran Lastenteatteri tuottaa esityksestään elokuvan

Joutsan nuorisoseuran Lastenteatteri tekee elokuvan kuluvan kevään aikana. Noin 30 minuutin mittainen elokuva on käytännössä taltiointi Lastenteatterin talvella ensi-iltansa saaneesta tuoreimmasta produktiosta, joka perustuu Lumikuningatar-näytelmään. Lastenteatterin versiossa satumaailma kohtaa nykymaailman.

Niin teatteriesityksen kuin elokuvankin ohjaajana toimii Evgenii Rumiantsev. Lapsia puolestaan on mukana kymmenkunta. Ryhmä on Rumiantsevin luotsaamana tehnyt jo useita teatterinäytelmiä, joista mainittakoon vuonna 2016 ensi-iltansa saanut Bremenin soittoniekat ja Maskit-show vuodelta 2017. Usea ryhmän nuorista näyttelijöistä on ollut alusta saakka mukana.

Jouto-Tuvan ravintoloitsijana myös tunnetulla Rumiantsevilla on teatterialan koulutus ja kokemusta lasten kanssa toimimisesta teatterimaailmassa sekä televisiossa Pietarissa.

Apulaisohjaajana toimii Henna Raita ja kuvauksesta vastaa Mikko Pylvänäinen, jonka paikalliset muistavat Joutokanavan kameramiehenä. Hän myös vastaa liikkuvasta kuvasta JoSePan futsal-otteluissa.

Ryhmä kuvaa elokuvaa aina keskiviikkoisin, ja nyt takana on kaksi kuvaussessiota neljästä. Ensiksi on tehty ulkokohtauksia Jääkärintien varren mäessä, ja tuolloin oli erityisen tärkeää luminen maisema. Toinen kuvauskerta tapahtui Oluttehtaan raunioissa. Loput kohtaukset kuvattaneen vanhassa Kuntalassa, ja mikäli ryhmä saa luvan, yhtenä keskeisenä paikkana toimii talon remontoitu niin sanottu asuntosiipi. Pramean atmosfäärinsä ansiosta tilat soveltuvat hyvin elokuvan teemaan.

Lastenteatterin elokuva valmistuu kevään aikana.

Yläkuvassa Lastenteatterin ohjaaja Rumiantsev ohjaa kädestä pitäen Tessa Huismania Lumikuningattaren kuvauksissa. Taustalla muuta ryhmää.

Janne Airaksinen



Kuvaajana toimii Joutokanavalta tuttu Mikko Pylvänäinen. Hän on luonnehtinut kuvauksia haasteellisiksi.



Katso videopätkä elokuvan kuvauksista: