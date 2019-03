Paikalliset ehdokkaat esittelyssä

Joutsan seutukunnalta on tämän vuoden eduskuntavaaleissa mukana kolme ehdokasta: keskustan Sari Hovila, kokoomuksen Aki Virtaniemi ja perussuomalaisten Saku Kaistinen. Ohessa lyhyet esittelyt paikallisten ehdokkaiden vaaliteemoista.

Sari Hovila

Ikä: 46.

Koulutus: sairaanhoitaja (YAMK), ammatillinen opettaja (AmO).

Ammatti: Opetushoitaja.

Tärkeimmät vaaliteemat: 1) Terveydenhuollon palvelut tulee olla lähellä ihmistä. 2) Perheiden hyvinvointi. 3) Turvallinen vanhuus, kotona tai hoidossa. 4) Kestävä metsätalous – Suomi elää metsästä.

Erityisesti Joutsan seutukunnan kannalta tärkeimmät asiat, joita haluaa ajaa: Joutsan ja Leivonmäen asukasmäärää olisi hyvä saada lisättyä, jotta peruspalvelut pysyisivät seutukunnalla; Leivonmäeltä ei ole pitkä työmatka Jyväskylään. Haluan pitää terveydenhuoltopalvelut ja kunnan vanhuspalvelut edelleen julkisina.

Aki Virtaniemi

Ikä: 48 vuotta.

Koulutus: Alempi opistoaste.

Ammatti: Sijoittaja, hallituksen puheenjohtaja, metsänomistaja.

Tärkeimmät vaaliteemat: Talous, ilmastonmuutos, kestävän kehityksen kotimainen rakentaminen, kotimaisuus.

Erityisesti Joutsan seutukunnan kannalta tärkeimmät asiat, joita haluaa ajaa: Seutukunnan väkimäärän kehityksen kääntäminen takaisin nousuun. Terveydenhuoltopalveluiden säilyminen Joutsassa ja Luhangassa. Matkailun edistäminen.

Saku Kaistinen

Ikä: 38.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Ammatti: Insinööriopiskelija, omaishoitaja.

Tärkeimmät vaaliteemat: Omaishoito, tieasiat ja metsästäjien asiat.

Erityisesti Joutsan seutukunnan kannalta tärkeimmät asiat, joita haluaa ajaa: Nelostien remontti, Joutsan Huttulan risteys on saatava turvallisemmaksi. Rutalahtea pitää markkinoida paremmin, koska siellä on Joutsan ainoa kosketus Päijänteeseen sekä kansallispuiston mahdollisuudet turismille. Yrityspuisto Nuoli on saatava konkreettisesti käyntiin.

Joutsalaistaustaisia ehdokkaita myös muualla

Tulevissa eduskuntavaaleissa on ainakin neljä joutsalaistaustaista ehdokasta ehdolla muualla päin Suomea.

Joutsasta kotoisin oleva Eila Aavakare (ent. Salo) on perussuomalaisten ehdokkaana Oulun vaalipiirissä. Aavakare työskenteli aikoinaan Joutsassa osuuspankissa sekä Kotosähkön yrittäjänä.

Joutsalaislähtöinen Jonna Purojärvi puolestaan on piraattipuolueen ehdokkaana Keski-Suomen vaalipiirissä.

Hartolalaisen vihreiden ehdokkaan Tiina Edelmanin (o.s. Flink) suvulla on puolestaan vahvat yhteydet Joutsaan.

Vankkoja sukuyhteyksiä Joutsaan on myös porvoolaisella keskustan ehdokkaalla Outi Lankialla. Hänen isänsä on joutsalaissyntyinen ja nykyään Joutsassa asuva Tapio Lankia.

Markku Parkkonen