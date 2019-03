Käsityökoulun kuulumisia

Taito-käsityökoulussa on ollut lukuvuoden aikana mukavaa toimintaa ja yhä tapahtuu. Ryhmiä on neljä ja mukana koululaisia viisivuotiaasta eläkeikäisiin. He ovat kokoontuvat kouluvuoden aikana kaksikymmentä kertaa.

Aikuiset, varhaisopetuksen- ja perusopetuksen lapset ovat tehneet perinteikkäitä käsitöitä. Syyslukukaudella valmistui yli kaksikymmentä miniryijyä ja kolme isompaa seinäryijyä. Keväällä tehtiin mosaiikista minikokoisia ja isompiakin töitä, mutta myös pehmeämpiä applikointeja. Kesäksi valmistuu myös verkkokasseja perinteisellä verkkotekniikalla. Verkkotyökurssi on tarjolla myös lomajoutsalaisille juhannuksen jälkeen.

Käsityökoulun kevätnäyttely on huhtikuussa. Huhtikuussa on myös valtakunnallinen Taitoviikko, jolloin Joutsassa on nonstop-työpajoja. Taidon ja käsityön viikkoon voivat osallistua kaikki. Viikon tarkoituksena on nostaa positiivisesti käsityön arvostusta ja innostaa ihmisiä tekemiseen.

Myös tapahtumia on järjestetty: syksyllä pidettiin omat Halloween-juhlat ja tulevaan syksyyn on tiedossa Valojuhlat. Huhtikuussa on myös verkkokauppana toimivan Kuosiverstaan pop up-myyntinäyttely, jolloin pääsee hypistelemään ja näkemään eri kuoseja ihan luonnossa. Ompeluunkin on järjestetty aikansa.

Anna-Liisa Liukkonen