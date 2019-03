Suomen elokuvasäätiöltä 6.000 euron tuki Kinolle

Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt Joutsan kinolle 6.000 euroa elokuvateattereiden alueellista toimintatukea. Kyse on pienille elokuvateattereille myönnettävästä tuesta, jota Joutsan kunnan omistama Kino hakee vuosittain. Tuki on Kinon kannalta sikäli merkittävä, että se vaikuttaa olennaisesti elokuvateatterin vuosittaiseen tulokseen.

Kinon viime vuoden tilinpäätös oli 12.058,33 euroa alijäämäinen. Tulos oli parempi kuin edellisvuonna, jolloin alijäämää oli runsaat 20.000 euroa. Tuloksen paranemisessa on kyse pitkälti juuri elokuvasäätiön tuesta. Tukea haettiin kyllä Kinon pyörittämiseen osallistuvien Eero ja Maisa Peltoniemen mukaan myös edellisellä näytäntökaudella, mutta tuolloin saatu tuki kirjattiin vuoden 2016 puolelle. Tuen ohella Kinon toimintatuotoissa oli kuitenkin viime vuonna muutenkin pientä kasvua ja toimintakulut olivat hieman edellisvuotta pienemmät.

Perusohjelmiston näytöksissä kävi viime vuonna noin 3.000 katsojaa ja koululais- ja päiväkotinäytöksissä noin 250 katsojaa. Perusohjelmiston katsojamäärä oli Eero Peltoniemen mukaan samaa luokkaa kuin viime vuosina.

– Katsojamäärät pyörii vuosittain siinä kolmentuhannen yläpuolella. Ne heittelee yllättävän vähän, kertoo Peltoniemi.

Perusohjelmiston näytöksiä järjestettiin viime vuonna hieman reilut 160, mikä tekee keskimäärin 18 katsojaa per näytös. Näytösten keskimääräistä katsojamäärää huonontaa Peltoniemien mukaan se, että yksi elokuvien levittäjistä edellyttää elokuvistaan neljää näytöstä. Toisin sanoen tietyistä elokuvista on näytettävä neljä näytöstä, vaikka Kinossa koettaisiin, että vähemmälläkin pärjättäisiin.

Ohjelmiston laadinnassa toimintaa haastaa Maisa Peltoniemen mukaan myös katsojakunnassa tapahtunut muutos; nuoret eivät käy enää entiseen tapaan elokuvissa.

– Lapset käyvät elokuvissa ja aikuiset tuovat lapsia elokuviin, mutta yläasteelaiset ja lukiolaiset käyvät tosi vähän elokuvissa. Tuntuu, että ne käyttävät muita foorumeja katsomiseen. Mutta se mikä on ilahduttavaa, on se, että ikääntynyt väestö on löytänyt elokuvat, kertoo Peltoniemi.

Perusohjelmiston näyttämisen ohella Kino tekee yhteistyötä kunnan eri toimielinten ja yhdistysten kanssa.

Tarja Kuikka