Pääkirjoitus: Kuka nousee keskeiselle päättäjäpaikalle?

Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko ilmoitti viime viikolla siirtyvänsä kesällä uusiin työtehtäviin muualle päin Suomea. Samalla hän ilmoitti luopuvansa heti kaikista poliittisista luottamustehtävistään. Käytännön päätöksenteossa kunnanhallituksen puheenjohtaja on kunnan keskeisin päättäjä. Huikko on ollut varsin aktiivinen tehtävässään, joten täytettävänä ovat kulunutta sanontaa käyttäen isot saappaat. Viimeistään kesäkuussa selvinnee, kuka saappaisiin astuu. Kunnanhallituksen pesti nimittäin on katkolla vaalikauden puolivälissä eli tämän vuoden kesällä. On mahdollista, että ennen kesää ei valita ”pätkäpuheenjohtajaa”, vaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Niilo Peltonen hoitaa tehtävää siihen asti.

Kokoomuksen piirissä katsotaan, että kunnanhallituksen puheenjohtajuus kuuluu heille. Mikäli muut puolueet tämän hyväksyvät, olisivat paikalle todennäköisesti tarjolla kokoomuksesta joko Iiris Ilmonen tai Petteri Oksanen. Mikäli keskusta pääsee yhteisymmärrykseen muiden puolueiden kanssa paikasta, puheenjohtajuus voi mennä keskustalle tai jopa demareille. Vaalituloksen perusteella keskustassa vahva ehdokas olisi Sari Hovila. Jarmo Liukkonen on mahdollisesti eroamassa keskustan ryhmästä, joten hän ei liene tässä kisassa vahvoilla. Luontevaa voisi olla myös se, että Heikki Kuurne vaihtaisi valtuuston puheenjohtajuuden hallituksen puheenjohtajuuteen.

Mikäli kunnanhallituksen puheenjohtaja tulisikin SDP:stä, olisi Keijo Suomalainen todennäköinen vaihtoehto. Ja tietysti on aina mahdollista, että asiassa ei toimita vaalituloksen mukaan, vaan puheenjohtajaksi nousee joku vaaleissa keskisarjaan tai häntäpäähän jäänyt valtuutettu.

