Ei horjunut Leijona Akaassa – ensi lauantaina kohdataankin sitten Joutsassa

40 minuutin erinomainen esitys ei riittänyt Futsal-Liigan puolivälierässä Akaan Leijona Futsalia vastaan Toijalan monitoimihallilla. 80 olisi tarvittu. Ensimmäisessä pelissä JoSePa pysyi kyydissa 30 minuuttia, toisessa kymmenen. Lauantain ottelu päättyi 8–3 (3–2), sunnuntaina 6–1 (4–1).

Ensi lauantaina joukkueet kohtaavat Joutsassa vähintään kerran, ja jos JoSePa voittaa, on seuraava peli heti sunnuntaina taas Joutsassa. JoSePa oli ihan optimiporukalla liikkeellä, pientä flunssan jälkitautia oli vielä ilmassa, mutta periaatteessa kaikki pitkäaikaissairasta Janne Kosusta lukuun ottamatta olivat pelikuntoisia. Lauantain ottelu alkoi odotetusti LeiFin pallonhallinnalla, mutta ensimmäisellä viitosella JoSePalla oli paremmat maalintekopaikat. Sekä Jari Kotimäki että Markus Rautiainen pääsivät nokikkain LeiFin maalivahdin kanssa ilman tulosta. Viiden minuutin täyttyessä kotijoukkueen Petri Grönholm pyörähti puoleksi sekunniksi irti päällystakistaan ja veti takanurkkaan 1–0. Kuittaus tuli heti; Kotimäki karkasi laidalta Jose Ikosen syötöstä ja ujutti määrämittaisen alanurkkaan. Tilanne 1–1.

Tämän jälkeen hallinta oli Leifillä ja Aake Partio sai esittää muutamia huipputorjuntoja. JoSePan tavaramerkki vastahyökkäykset piti kuitenkin LeiFin varpaillaan, eli paikkoja syntyi toiseenkin päähän. 15 minuutin kohdalla Grönholm teki hienon screenin ja pudotti pallon Milojevicille. Pallo voimalla alanurkkaan ja 2–1. Kun ottelua oli pelattu 18 minuuttia, JoSePa karkasi vastahyökkäykseen ja Jarkko Kosunen syötti Kotimäen maalintekoon; 2–2. Vielä ennen taukoa LeiF tarjosi pikku oppitunnin opportunismista. Pikku nojailusta tuli vapari LeiFille, josta JoSePa oli vahvasti eri mieltä. Vieraitten esitellessä äänekkäästi kitarisojaan tuomarille Milojevic siirsi pallon Stankovicille, joka tykitti LeiFin 3–2 taukojohtoon. Sinänsä ihan ”turha” takaisku. Sellaista tuomaria, joka muuttaa tuomion huutoprotestin jälkeen, ei liene vielä syntynyt.

Toinen jakso alkoi JoSePalta räväkästi. Kulmapotkusta Jesse Kalliokoski toi JoSePan taas tasoihin. Seuraavien minuuttien aikana JoSePalla oli paikkoja mennä johtoonkin, mutta sen sijaan Juhana Jyrkiäinen veti karat sisään Aake Partion sivulle karanneesta torjunnasta 24 minuutin kohdalla. Sitten JoSePalle tuli pari helppoa virhettä ja se oli siinä. Harhasyöttö ja jolkottelu takaisin puolustukseen; 5–3. Pallonmenetys alhaalla; 6–3. JoSePa yritti vielä tehottomasti reikäpaidalla, mutta siitäkin luovuttiin 7–3 osuman jälkeen. Lopun pelailussa innokkaampi Leif teki kotiyleisön mieliksi vielä yhden kauniin maalin, JoSePa päästi penkkimiehetkin kokeilemaan playoff-tunnelmaa.

Sunnuntaina JoSePa oli taas kuvioissa mukana ensimmäisen kympin, LeiF joutui muun muassa ottamaan melko nopeasti neljä virhettä pidätellessään liukkaita joutsalaisia. Sitten tuli vääjäämättä esiin LeiFin pelaajien korkeampi taitotaso ja rutiini. Ihan turha jätkä ei pyörähdä kolmen joutsalaisen keskellä vapaaksi ja tee siitä maalia. LeiF ratkaisi ottelun 12–15 minuutin välillä muuttaen numerot 1–0:sta aina 4–0-lukemiin. Jari Kotimäen kavennus oli enempi kosmetiikkaa, toisella jaksolla JoSePa ei päässyt juurikaan pientä uhittelua pidemmälle. Aake Partio venäytti takareitensä pelissä ja on ilmeisesti sivussa ensi viikonloppuna. Kesken pelin maalille tullut Niko Rantanen hoiti hommansa hyvin.

JoSePa voi kuitenkin olla esitykseen suht tyytyväinen, paketti pysyi kasassa yhteensä sen 40 minuuttia. Sitten maalinteon tehokkuus LeiFillä, henkilökohtainen taito ja omat virheet JoSePalla ratkaisivat pelin. Paremmalleen ei voi ehkä mitään, mutta ne yllätyssaumat piilevät siinä, että focus säilyy koko ottelun. Nyt paljon peliaikaa saaneet ehkä vähän väsyivätkin lopussa, ja sen mukana virheitäkin tulee. Maalinteon tehokkuus on myös jonkinlainen ongelma, tällä tasolla pitää paikat käyttää hyväksi.

Erityisesti ensimmäisessä pelisää tuhrittiin lukuisia avopaikkoja. Ei LeiFkään toki kaikkia paikkoja käyttänyt, Aake ja Niko olivat taas 14 maalista huolimatta loistavia maalilla. Jari Kotimäki teki taas itselleen kolme hyvin tyypillistä hyvin suoraviivaista maalia. JoSePa taisteli ja blokkasi joka miehen voimin, kiitokset siitä, sitä oli kiva katsoa.

Ensi lauantaina on päivä uusi. JoSePa valmistautuu hienon kotiyleisönsä riemuksi vähintäänkin myymään nahkansa kalliisti. Joitain uusia metkuja se vaatii, niin läpeensä taitava porukka on vastassa. Ottelusarjahan ratkeaa kolmesta voitosta, LeiFillä on nyt kolme ottelupalloa. Siihen pyritään, että Leijonat etsii lauantain jälkeen jostain yösijaa.

Petri Hentinen

Yläkuvassa Olli Malin kamppailee kuvassa isokokoisten vastustajien puristuksessa. Kuva: JoSePa.