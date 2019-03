Gradia vieraili kuntakierroksellaan Joutsassa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia aloitti viime syksynä kuntakierroksen, jonka merkeissä se kuulostelee kahdeltatoista omistajakunnaltaan, millaisia palveluja ja millaista yhteistyötä omistajakunnat haluavat sen kanssa tehdä. Samalla kuulostellaan kuntalaisten toiveita ja ajatuksia koulutuskuntayhtymän palvelujen suhteen ja ylipäätään tuodaan koulutuskuntayhtymälle kunnissa paikallisesti näkyvyyttä.

Maanantaina Gradian edustajat vierailivat Joutsassa. Samaan aikaan, kun koulutuskuntayhtymän johto ja kunnan edustajat pitivät palaveria ja sopivat yhteisistä tavoitteista yhteistyölleen, Gradian työ- ja yrityspalvelujen asiakkuuspäällikkö Krista Hanski (kuvassa vasemmalla) ja Gradian hakupalveluista opinto-ohjaaja Elina Malinen (kuvassa oikealla) vierailivat Kauppakeskus Perttulassa jututtamassa kuntalaisia.

Kuntakierros oli maanantaina edennyt Hanskin ja Malisen mukaan puoliväliin ja se aiotaan saattaa loppuun kevään aikana. Kierros on herättänyt Malisen mukaan kunnissa vaihtelevasti kiinnostusta.

– Pienet paikkakunnat ovat yllättäneet hyvinkin positiivisesti kuten Kuhmoinen esimerkiksi. Pari viimeistä ovat olleet aika vilkastakin. Nyt on tietysti markkinoitu, että tänne ollaan tulossa. Ensimmäinen meni vähän ohi kuntalaisilta, mutta nyt meillä on ollut paikallislehdissä ilmoituksia ja somemarkkinointia, niin osa on ihan tullut varta vasten meitä tapaamaan, kertoo Malinen.

Krista Hanski toimii Gradian Joutsan kuntavastaavana ja tekee sen myötä yhteistyötä kunnan elinkeinokoordinaattorin kanssa. Elinkeinokoordinaattorin jututettua paikallisia yrittäjiä, Gradian suunnalta on oltu Hanskin mukaan yhteydessä yrittäjiin ja selvitelty näiden koulutustarpeita.

– Siellä on rekrytointitarvetta ollut useamassa ja lisäkoulutustarvetta, ehkä jopa yrittäjän oman osaamisen kehittämisen tarvettakin on löytynyt, kertoo Hanski.

Hänen mukaansa oppisopimus on yksi hyvä tapa tuoda koulutusta Joutsan kaltaisille pienemmille paikkakunnille.

– Vaikka me ei pystytä Gradian toimipistettä tänne tuomaan, niin siitä huolimatta täällä Joutsassa oppisopimuksella voi kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja hankkia henkilöstölle myös lisää osaamista.

Tarja Kuikka