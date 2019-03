Joel Lahti on jo neljättä kautta salibandyn SM-pudotuspeleissä: Mestaruus tähtäimessä

Leivonmäkeläislähtöinen Joel Lahti pelaa parhaillaan neljättä kautta salibandyliigassa. Jyväskylän Happeen 23-vuotiaan puolustajan tähtäimessä on kirkastaa viime vuoden hopea tällä kaudella Suomen mestaruudeksi.

Viime vuonna Happee hävisi loppuottelun liigan mahtiseuralle Tampereen Classicille. Toissa vuonna tuli pronssiottelussa takkiin Seinäjoen SPV:ltä. Joel Lahden ensimmäisellä, vajaalla kaudella, Happee pääsi juhlimaan pronssia.

– Aiempien kausien menestyksen suhteen tunnelmat ovat olleet kaksijakoisia. Hopean saaminen on tietenkin hienoa ja oli mahtavaa päästä liigan superfinaaliin, mutta kyllähän finaalin häviäminen silloin kirveli, muistelee Lahti.

Happee on ollut mitalipeleissä viidellä viimeisellä kaudella ja vuonna 2014 joukkue otti SM-kultaa, joten odotukset Jyväskylässä ovat korkealla.

Viime viikolla alkaneessa puolivälierien ottelusarjassa Happeen vastustajana on runkosarjan viitonen Espoon Oilers. Happee sijoittui runkosarjassa neljänneksi ja runkosarjan keskinäisissä otteluissa molemmat saivat yhden voiton.

– Oilersilla on hyviä nuoria pelaajia, mutta toisaalta meillä on enemmän kokemusta joukkueessa, arvioi Joel Lahti ennen puolivälieräsarjan alkua.

Joel Lahden urheiluinnostus on kodin ja erityisesti hänen isänsä Jouni Lahden peruja. Leivonmäen Kurkiauran koulun koulunjohtajana työskentelevä Jouni Lahti pelasi nuorena SM-tasolla koripalloa Säynätsalon Riennon joukkueessa. Joelin isoveli Jon Lahti puolestaan pelasi aikoinaan Happeen A-junioreiden joukkueessa salibandya.

Joel Lahden salibandyharrastus alkoi isä-Jounin pitämästä Leivonmäen palloilukerhosta ja jatkui Flanelsin eri nuorisojoukkueissa. Flanelsin 1995 syntyneiden joukkueessa Lahti pääsi pelaamaan nuorten SM-sarjaa kaudella 2009–2010.

Vuonna 2011 Lahti siirtyi opiskelemaan Jyväskylään normaalikoulun lukioon liikuntaluokalle. Tuolloin hänen päälajinsa oli lentopallo. Lisäksi monipuolisen urheilijan ohjelmaan kuului jalkapalloa ja salibandya.

Lentopallossa Lahti oli mukana nuorten maajoukkueen harjoitusringissä ja pelasi Jyväs-Lentiksen joukkueessa nuorten SM-sarjaa. Lentopallouran kuitenkin päättivät polvivaivat ja Lahti päätti vaihtaa päälajikseen salibandyn.

Hän pelasi Happeen A-juniorien joukkueessa neljä kautta ja aikuisuuden kynnyksellä mielessä oli jo aktiiviuran lopettaminen. Sattumalta juuri tuolloin Happeen edustusjoukkueessa oli paljon loukkaantumisia, joten valmentaja Mikko Lehto pyysi Lahtea mukaan salibandyliigan pudotuspeleihin. Sen jälkeen Lahti onkin kuulunut Happeen edustusjoukkueen vakiomiehistöön.

Lahti on myös kolkutellut maajoukkueen portteja: hän on ollut mukana maajoukkueen leirillä, mutta varsinaista kutsua joukkueeseen ei vielä ole tullut.

– Salibandyn MM-kisat pelataan marras-joulukuussa 2020 Helsingissä. Unelmani ja tavoitteeni on päästä niihin kisoihin pelaamaan. Joka päivä on vaan tehtävä sellaisia asioita, jotka vievät eteenpäin.

Salibandyn pelaaminen SM-tasolla on aikaa vievää. Kauden aikana joukkueella on neljänä iltana viikossa noin 3–4 tunnin harjoitukset. Pelejä on runkosarjassa 26 ja pudotuspelivaiheessa maksimissaan jopa 21 peliä.

– Opiskelijana olen saanut ajankäytön sovitettua melko sujuvasti, mutta täytyy kyllä nostaa hattua niille pelaajillemme, joilla työ ja perhettä.

Lahti opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta liiketaloutta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Vaikka Leivonmäki on jäänyt jo taakse vuosia sitten, leivonmäkiset tukevat edelleen vahvasti kylän oman pojan urheilu-uraa. Pitkäaikaisiin tukijoihin kuuluu muun muassa Leivonmäen Teboil, joka järjesti leivonmäkisille koululaisille äskettäin retken Happeen otteluun.

Markku Parkkonen