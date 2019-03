Heikki Peuraniemi jatkaa viivytystaisteluaan herra Alzheimeria vastaan – kirja Muistamattoman muisteloita 2 valmistunut

Joutsan Niemistenkylällä asuva kirjailija Heikki Peuraniemi, myös tunnettu pakinoitsijanimellä Metsäheikki, on julkaissut äskettäin uuden kirjan. Kyseessä on Muistamattoman muisteloita 2 Toinen kirja. Nimensä mukaisesti kirja on jatko-osa vuonna 2017 ilmestyneelle ykkösosalle.

Kummatkin kirjat käsittelevät sitä kaikille vääjäämättä eteen tulevaa tosiseikkaa, että ikävuosien myötä ihmisen muisti heikkenee. Kuten Peuraniemi itse kuvailee, niin hänellekin pyrkii herra Alzheimer matkakumppaniksi, mutta kirjailija käykin koko ajan viivytystaistelua tautia vastaan. Yksi keino on kirjoittaminen.

– Ajattelen kirjoittavani kaltaisilleni ihmisille. Tiedän, että valtaosa lukijoistani on varttunutta väkeä. Siksi kirjainten koko kirjassa on tavanomaista suurempi eli kokoa 14. Olen itse vasta 84-vuotias, mutta juuri äskettäin myin puhelimitse kirjat kahdelle 93-vuotiaalle, kertoo Peuraniemi.

Vaaniiko ikääntyvää ihmistä Alzheimerin tauti vai hiipiikö mukaan vain vanhuuden höperyys? Peuraniemellä on tähän olemassa punnittu mielipide.

– Alzheimerin tauti vaanii jokaista ikääntyvää. Sinänsä hyvät ravintoaineet, proteiinit, sakkautuvat ihmisen päässä muistikeskukseen. On se niin mojovaa, kun perinteistä vanhuuden höperyyttä kutsutaan noin hienolla nimellä. Olen myös ymmärtänyt, että näillä vuosikymmenillä on hyvä olla itse aktiivinen. Alzheimerin tautia on minusta etsitty kolme vuotta. Ei ole löytynyt.

Vuodesta 2014 lähtien hän on pyrkinyt mukaan muistisairauksiin kehitettyjen valmisteiden tutkimuksiin koekaniiniksi. 2017 se viimein onnistui, kun Kuopiossa alkoi saksalaisen lääketehtaan piikkiin tällainen tutkimus. Koehenkilöitä on yhteensä 500 viidestäkymmenestä maasta, ja näistä kymmenen Suomessa.

Peuraniemi saa tutkimusvalmistetta suoneen kerran kuukaudessa, ja päälle muut syynäykset. Valmistetta on kolmea vahvuutta, ja neljäs on lumelääkettä. Tulokset selviävät vuoden 2020 tammikuussa.

– Lähdin mukaan puolileikilläni, mutta taustalla ajatus, että näin saan pari vuotta viivytettyä minuakin vaanivaa herr Alzheimeria.

Kirja on toki paljon muutakin kuin kuvausta lääketutkimuksista. Tuttuun tapaansa Peuraniemi pakinoi laajalti oman elämänsä tapahtumista ja ottaapa kantaa ”Trumpioihin” ja ”Brecsittiin”. Lukijaa kuljetetaan sotavuosissa, lapsuuden kalapaikoilla, Kalle Päätalon elämässä ja monessa muussa sattumuksessa. Erityisen lempeästi Peuraniemi kirjoittaa uudesta perheenjäsenestä, Vilma-koirasta. Saksalainen Mittelspitz kehittyy kirjan persoonaksi numero yksi.

Kirjailijan tyyli on ilmeisen sattuva suomalaisten makuun, sillä aiempia kuutta teosta on myyty 22.000 kappaletta. Uusimman teoksen painos on tuhat kappaletta.

