Ovelta ovelle -kaupustelijat käyttävät hyväkseen ikäihmisten korkeaa ikää

Seutukunnalta tulee ilmi aina tasaiseen tahtiin tapauksia, joissa ikäihmisille myydään tavaraa tai työsuoritusta, jota he eivät tarvitse. Tavara tai työsuoritus on yleensä sinänsä kuranttia ja oikeaa, mutta hinta tuppaa olemaan älyttömän korkeissa lukemissa.

Ovella ovelle -kaupustelijat myyvät tapauksesta riippuen jätevedenputsausjärjestelmiä, ovia, ikkunoita, lämmitysjärjestelmiä, putki- ja sähköremontteja. Kauppamies on tyypillisesti hyvin ystävällinen ja vetoaa usein johonkin suurempaan auktoriteettiin. Vanhukselle saattaa tulla käsitys, että nyt ovelle on tullut viranomainen ja tarjottu tuote on pakko ostaa, koska kunnan tai valtion tarpeet edellyttävät sitä. Yksi tavallinen keino on antaa myös kuva, että kiinteistön järjestelmissä olisi jotain todellista turvallisuusriskiä.

Kauppasopimus vaaditaan poikkeuksetta solmittavaksi välittömästi, eikä harkinta-aikaa asiakkaalle anneta. Laitonta tällainen aggressiivinen kaupustelu ei sinänsä ole, mutta bisnes on tarkoituksella sijoitettu harmaalle alueelle. Voitot ovat isoja, vaikka yritys saattaakin joutua kuluttajaviranomaisen hampaisiin.

Tammijärven suunnalta tuli esille 22.2. sattunut tapaus, jossa myyntitykki ilmestyi perjantaina kello 16.00 ikäihmisen oven taakse. Nyt kaupattiin sähkösaneerausta. Eläkeläiselle oli jäänyt käsitys, että kyse on sähköverkon tarkastustyöstä, joka jotenkin liittyy Suomen valtion tarpeisiin ja että tarkastaja olisi lähetetty paikalle valtion taholta.

Pistokkeista oli mittailtu ja sähköasennusten tarkastuspöytäkirjaa täytelty kohteliaan kaupustelijan toimesta hyvä tovi. Lopuksi tämä myyntitykki oli ilmoittanut, että pääkeskuksen käyttöikä on lopussa. Talo oli rakennettu vuonna 1971.

Sähkökeskuksen uusimisesta tehtiin heti 2.890 euron urakkasopimus allekirjoituksin vahvistettuna. Tässä tapauksessa onneksi eläkeläisen sukulaiset saivat kaupan peruttua. Tässä ei ollut ongelmia, sillä asiaan ehdittiin puuttua ehtojen mukaisesti 14 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Remonttiin olisi tarvittu rahoitusta, joka sopimuksessa tarjottiin OP Yrityspankin taholta. Toinen samantyyppinen tapaus erään toisen firman tekemänä lähiajoilta koskee viemäriremonttia. Se myytiin seutukunnalla asuville ikäihmisille puoliväkisin, olisi ollut turha tai vähintään reilusti yliampuva, ja olisi maksanut 7.000 euroa.

Yleiseksi neuvoksi voi antaa, että vaikka remonteille olisikin todellinen tarve, niin mitään ei kannata allekirjoittaa suinpäin. Paikkakunnalla toimivia yrittäjää kannattaa konsultoida kaikissa tapauksissa, jos asia jäi mietityttämään. Ja mitä vanhempi ihminen on, sitä tärkeämpää on neuvotella nuorempien sukulaisten tai tuttavien kanssa tapetilla olevasta kaupasta.

Sähkötarkastustapauksesta toimitukselle vinkannut henkilö muuten huomauttaa, että jo siinä vaiheessa hälytyskellojen pitäisi soida, kun valtion virkamieheksi oletettu tulee töihin perjantaina ja kello 16.00 jälkeen…

Sähkötarkastusta tehneelle yritykselle on tarjottu mahdollisuutta kommentoida. Juttua täydennetään myöhemmin.

Janne Airaksinen