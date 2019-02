Murron jäljet paljastuivat Tammijärvellä – kesäasunnossa huomattavat palo- ja savuvahingot

Maanantaina paljastui Tammijärvellä, Lempääntien varrella sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon tehdyn murron jäljet. Kiinteistössä on sisäpuolella huomattavat palo- ja savuvahingot. Muun muassa katossa ollut palovaroitin on tuhoutunut. Ulkoapäin merkkejä palosta ei niinkään ole nähtävissä, mutta talon kokonaan palaminen on ollut todella lähellä.

Joutsan poliisi ottaa havaintoja vastaan epäilyttävistä liikkujista viikonlopun ja maanantain väliseltä ajalta tuolta seudulta. Soittaa voi numeroon 040-511 7265.