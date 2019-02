Vasaratiellä Joutsassa on juuri äskettäin kello 15.45 paljastunut asuntomurto. Paikalta on nähty poistuvan farmarimallinen vaaleansininen Volkswagen Passat -henkilöauto. Suomen rekistereissä olevan rekisterikilven alkuosa on RP.

Joutsan poliisi tarvitsee pikaisesti havaintoja, jotka voi soittaa numeroon 040-511 7265.